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    Joachim Löw

    Löw’den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil açıklaması: Siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima ettiler

    © REUTERS / Leon Kuegeler
    Spor
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    Sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Alman milli takımında forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirerek, "Siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima ettiler" dedi.

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    © AA / Sezgin Pancar
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    Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw ile sürdürdükleri başarılı iş birliğinin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kadar devam edeceği ve Alman teknik adamın 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, antrenör Thomas Schneider ve kaleci antrenörü Andreas Köpke'nin sözleşmelerinin de 2022'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

    Öte yandan, Almanya Milli Takımı Direktörü Oliver Bierhoff'un sözleşmesinin ise 2024'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

    Löw, sözleşmenin uzatılmasının özel bir durum olduğunu ve memnuniyetle sözleşmeyi uzattığını belirterek, "Sözleşmenin uzatılması, milli takımı daha da geliştirme görevine bağlı büyük bir sorumluluk." ifadesini kullandı. Almanya Milli Takımı'nın başında 2006'dan beri bulunan Löw, 2014'te Brezilya'da takımıyla Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan.
    © AA / Kayhan Özer
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    'TALİHSİZ BİR OLAY'

    Bu arada Joachim Löw, milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karakterlere sahip olduklarını söyledi. Löw, Dortmund'da 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın toplantısında bir soru üzerine iki futbolcunun Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

    Federasyon olarak iki oyuncuya da bu konunun talihsiz bir olay olduğunu ifade ettiklerini aktaran Löw, Almanya için forma giyildiğinde bu ülkenin ve Alman değerlerinin temsil edildiğini belirtti.

    İki oyuncunun da göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Löw, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti" diye konuştu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    'ENTEGRASYON İÇİN ÇOK ŞEY YAPTILAR'

    Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı uzun süreden beri tanıdığını belirten Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar" ifadelerini kullandı.

    Bu konu üzerine iki oyuncunun da düşüneceklerini aktaran Löw, gelecek hafta milli takım toplandığında oyuncularla görüşeceklerini kaydetti. Bir gazetecinin, iki oyuncuyu bu olaydan dolayı milli takıma almamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna da Löw, "Tek saniye bile düşünmedim" cevabını verdi.

    Etiketler:
    sözleşme, milli takım, futbol, Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Joachim Löw, Almanya
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