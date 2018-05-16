Everton, Allardyce ile yollarını ayırdı

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, altı aydır teknik direktörlük koltuğunda oturan 63 yaşındaki Sam Allardyce'ın görevine son verildiği belirtildi.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU
Kasım ayında Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından göreve gelen Allardyce, çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.
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Puan cetvelinde 13. sırada aldığı Everton ile sezonu 8. sırada bitiren İngiliz teknik adamın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. İngiliz basını ise, Everton yönetiminin Watford'u çalıştıran Portekizli Marco Silva'yı takımın başına getirmek istediğini yazdı.
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