UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı 3-0'lık skorla mağlup eden İspanyol ekibi Atletico Madrid şampiyonluğa ulaştı.

Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Fransız ekibi Marsilya ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

21. ve 49. dakikalarda Marsilya filelerini havalandıran Fransız yıldız Antoine Griezmann ile 89. dakikada gol atan Gabi, kupayı Atletico Madrid'e kazandıran isimler oldu.

3-0'lık karşılaşmaya damga vuran olay ise Dimitri payet'in 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması oldu.

Fransız yıldız, eski sakatlığının tekrarlaması sonucunda 34. dakikada gözyaşları içinde sahayı terketmek zorunda kaldı.