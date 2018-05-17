Spor tarihindeki en büyük tazminat anlaşması

ABD'de yıllarca yüzlerce kadın sporcuya cinsel tacize bulunmakla suçlanan ulusal jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'ın Michigan Eyalet Üniversitesi'nde çalıştığı dönemdeki kurbanlarıyla ilgili tazminat anlaşmasına varıldı. Üniversite, Nassar'ın 332 kurbanına 500 milyon dolar ödeyecek.

© REUTERS / Brendan McDermid 156 kadını yıllarca taciz eden doktorun 'ölüm fermanı imzalandı'

Tedavilerinden sorumlu olduğu kadın sporcuları cinsel tacizden şubat ayında 175 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Dr. Larry Nassar'la ilgili kurbanların açtığı tazminat davaları da sonuçlanmaya başladı.

Nassar'ın 1990'lardan beri görev yaptığı Michigan Eyalet Üniversitesi'ne açılan davada üniversite 332 mağdurla anlaşmaya vardı.

500 milyon dolarlık anlaşmaya göre 425 milyon dolar davacılara derhal ödenecek, 75 milyon dolar ise gelecekte yapılabilecek suçlamalar için ayrılacak.

Breaking News: Michigan State University has agreed to pay $500 million to victims of the physician Larry Nassar, who sexually abused more than 300 young women https://t.co/0GBrwQgZJQ — The New York Times (@nytimes) 16 Mayıs 2018

© REUTERS / Rebecca Cook Tacizci doktor Nassar'a 125 yıla kadar ek hapis cezası

Spor tarihindeki en büyük tazminatı ödeyecek Michigan Eyalet Üniversitesi'nin bu kadar parayı nereden bulacağı ve kişi başına ne kadar vereceği henüz netleşmedi.

Kurbanların avukatı John Manly, ''Tarihi tazminat anlaşması 300'ü aşkın kadın ve genç kızın susturulmayı reddedip seslerini yükseltme cesaretinin sonucudur'' dedi.

Üniversite yönetim kurulundan da özür eşliğinde ''Hikayelerini anlatanların cesaretlerine hayranlık duyuyoruz. Sinsel saldırı konusunda bilinçlenme ve önleme için kampüsümüzde ve toplumumuzda değişim gerektiğinin farkındayız'' açıklaması geldi.

The Arthur Ashe Courage Award will be awarded to the hundreds of athletes who spoke out about the abuses they suffered from former gymnastics doctor Larry Nassar.



The survivors will be honored at the @ESPYS on July 18. pic.twitter.com/vIGFI6xeMx — ESPN (@espn) 16 Mayıs 2018

Nassar'ın ABD Ulusal Jimnastik Takımı, ABD Olimpiyat Komitesi, ülke çapında jimnastik kulüpleri gibi çalıştığı kurumlar hakkında hemen her eyalette açılan daha pek çok tazminat davası var.

There is not a sum available on the face of the earth to make right what Michigan State University and Larry Nassar did to these women and their families. https://t.co/rQ7cDzJAeP — Jane Coaston (@cjane87) 16 Mayıs 2018

Daha önceki tazminat rekoru, Penn Eyalet Üniversitesi'nin Amerikan futbol takımının koçu Jerry Sandusky'nin öğrencilere tecavüz ve taciziyle ilgili ödediği 109 milyon dolardı.

Larry Nassar’s victims will get $500 million in a settlement with Michigan State University, which employed the disgraced doctor from 1997 to 2016. pic.twitter.com/xqO3PwyHRD — HuffPost (@HuffPost) 16 Mayıs 2018

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