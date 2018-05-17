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    Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması

    UEFA ile anlaşma: Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılmasının önünde hiçbir engel yok

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
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    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA yetkilileriyle biraraya gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Görüşme 2-3 saat arasında sürdü. UEFA'nın üst düzey yetkilileriyle görüştük. 'Negotiation' (müzakere) yaptık. Ben şu kadar söyleyebilirim. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok'' dedi. 

    'BİR HAFTA İÇİNDE CEZALAR NETLEŞECEK'

    ''Diğer detayları da masaya yatıracağız. Yaklaşık 1 hafta içinde onu da sonuçlandıracağız. Detaylar var anlaşmamızda. Anlaşılmaz detaylar değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor'' diye devam eden Cengiz, şu bilgiyi paylaştı:

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    '4 YILLIK ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ'

    ''Bazı cezalar var. Bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, üstesinden gelebileceği, disipline olacağı cezalar. Bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. 4 yıllık 'settlement agreement'ı inşallah imzalayacağız"

    'SEÇİM BİZİM İÇİN 3., 4. SIRADA'

    19-26 Mayıs Olağan Seçim Genel Kurulu ile ilgili görüşü sorulan Başkan, şunları söyledi:

    "Seçimi hiç düşünemiyorum. Ekip olarak buradayız. Ana çabamız Galatasaray'ın salaha, iyiliğe kavuşması, Avrupa kupalarına katılması ve orada da şampiyonluklar görmesi. Ligimizde de şampiyonluklar görmesi. Seçim bizim için 3., 4. planda. 26 Mayıs'ta Galatasaray'ın kendine yakışan, doğru bir teveccühü 4 adaydan birine göstereceğine inanıyorum.''

    Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda gerginlik
    © Fotoğraf : Twitter
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    'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'

    Cengiz, "Taraftarımız bilsin ki, Galatasaray doğru yolda, emin ellerde ve inşallah Avrupa şampiyonluklarına da ulaşacağız. Tüm takıma, hocama, futbolculara ve taraftara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz hak ettiğimiz, doğru, adil bir şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

    '2000 UEFA KUPASINA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR'

    Avrupa'daki Galatasaray taraftarlarının kulübün dünya markası olduğunun bir kanıtı olduğunu söyleyen Cengiz, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası zaferinin mimarlarına teşekkür ederek ekledi:

    ''17 Mayıs'ta emeği geçen tüm geçmiş başkanlarımızı, futbolcularımızı, emeği geçenleri, sevgili Fatih hocamı kutluyorum. Nice 17 Mayıs'lar yaşamayı diliyoruz.''

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