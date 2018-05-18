Final Four'da ilk düdük çaldı: Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas karşısında

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Doğuş 39 — Zalgiris Kaunas 33.
Fenerbahçe'nin skor dağılımı şöyle gerçekleşti: Wanamaker 6, Sloukas 4, Vesely 8, Bobby Dixon 5, Ahmet 4, Datome 12.
Şimdilik Gigi Datome 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi, Jan Vesely de 8 sayı üretti.
Another block from @GigiDatome leads to the HUGE alley-oop from that man @JanVesely24 ✈️#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/JYX16xyHol— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Mayıs 2018
İlk yarıya Gigi Datome'nin blokları ve Jan Vesely'nin alley-oopları damga vurdu.
AND AGAIN! 😱@JanVesely24 with the monster poster slam!#7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/S1CVwzIz53— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Mayıs 2018
İşte Fenerbahçe'nin parkedeki ilk 5'i: Wanamaker, Guduric, Kalinic, Ahmet, Vesely…
Ve @FBBasketbol'un @BCZalgiris karşısında #F4GLORY'ye açılışı yapacak ilk beşi! pic.twitter.com/o2oMlemuqD— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 18 Mayıs 2018
Maç kadrosu da şöyle: Bobby Dixon (A.Muhammed), Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet.
Maç Kadromuz: A.Muhammed, Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet. #NeverEnough #F4GLORY pic.twitter.com/GO3lh8wu31— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 18 Mayıs 2018
Efsane koç Zeljko Obradovic'in 4. kez üst üst Final Four'a çıkardığı Fenerbahçe'nin rakibi Zalgiris Kaunas'un koçluğunu da eski ünlü basketbolcu Sarunas Jasikevicius yapıyor. Jasikevicius da Obradovic'in eski öğrencilerinden.
Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic'in önünde; saygıyla, hürmetle. pic.twitter.com/302bbHIinS— PickAndRoll.org (@pickandrollorg) 17 Mayıs 2018
NBA'de Utah Jazz forması giyen Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncusu Ekpe Udoh, Belgrad'ta düzenlenen Final-Four öncesi eski takımına ziyarette bulundu.
📹 @EkpeUdoh takımımızı ziyaret için burada! pic.twitter.com/JcT4uRI0iS— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 18 Mayıs 2018
FB'nin geçen sezonki yıldızları Ekbe Udoh ve Bogdan Bogdanovic salonda yerlerini aldı.
💪💪 @LeaderOfHorde & @EkpeUdoh pic.twitter.com/EuRlezPgfz— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 18 Mayıs 2018
İkili, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'un Avrupa şampiyonu olmasına büyük katkı yapmıştı, Udoh gösterdiği performansla Final-Four'un MVP'si olmuştu.
Özlemişler… #F4GLORY pic.twitter.com/96HMz4Mxi4— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 18 Mayıs 2018
Artık ABD'de top zıplatan ikili, Belgrad'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderdi.
#F4GLORY'de salonda olan @LeaderOfHorde ve @EkpeUdoh'un @FBBasketbol taraftarına mesajı var!pic.twitter.com/ttzDHNsP4p— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 18 Mayıs 2018
CSKA-REAL EŞLEŞMESİ
Final Four'un diğer maçında ise TSİ 21.00'da Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanyol ekibi Real Madrid karşılaşacak.
ŞAMPİYON PAZAR BELLİ OLACAK
Final Four'a kalan takımlar, 19 Mayıs cumartesi gününü dinlenerek geçirecek ve pazar günü için beklemeye geçecek.
20 Mayıs Pazar günü ise Euroleague'in şampiyonu belli olacak.
Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçının galibi, CSKA Moskova-Real Madrid eşleşmesinde kazanan takımla Euroleague kupasını almak için karşı karşıya gelecek.
Cuma günü oynanan maçı kaybeden takımlar, pazar günü finalden önce 3.'lük-4.'lük maçına çıkarak kozlarını paylaşacak.
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