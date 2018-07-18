Pogba, Arjantin maçında arkadaşlarını böyle coşturdu: Messi ....mizde değil

'MAVİ DESTANIN KALBİ'
Fransız devlet televizyonu TF1'in 'Maviler, Rusya destanının kalbi' isimli belgeseli, Pogba'nın soyunma odasında arkadaşlarını coşturmak için kullandığı üslubu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Paul Pogba hits the dab.— Squawka News (@SquawkaNews) 15 Temmuz 2018
Mathias Pogba hits the dab.
Florentin Pogba hits the dab.
Mum Yeo Pogba hits the dab.
When one wins, they all win. ✊ pic.twitter.com/MZbQrThLAy
Arkadaşlarına ''Bugün sahada savaşçılar istiyoruz. Ben bu gece eve dönmek istemiyorum. Ben bu gece eve dönmeyeceğim. Yarın biz otelde kalmaya devam edeceğiz. O…ik soteli makarnayı yiyeceğiz yine……de değil, eve geri dönmüyoruz. Mutlu sonla bitireceğiz. Bu gece parti yapmamızı istiyorum'' diye seslenen Pogba şöyle devam etti:
'ÖLÜMÜNE MÜCADELE'
MÜSLÜMAN GİNELİ AİLEDEN
''…ik Dünya Kupası'nı kazanmak için geliyoruz. Kupayı almak için bu maçı kazanmamız lazım. Haydi çocuklar'' diye sözlerini tamamlayan Pogba, Müslüman Gineli göçmen bir ailenin Fransa'da doğmuş çocuklarından biri.
Massive respect for Pogba. Always brings his mom for his best days and shows the affection he has towards her. Example for all of us how the relationship of mother and her child should be. #FRA pic.twitter.com/lSMmJoGp2P— MÖ (@LasaetaRubia9) 16 Temmuz 2018
Premier Lig'de Manchester United formasıyla beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle Fransızların başta milli takımdaki rolünü sorguladıkları Pogba, Mavilerin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, sahada annesiyle sarmaş dolaş olmasıyla futbolseverleri duygulandırdı. Aralarına karışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'dab' dansı öğretme girişimiyle de herkesi güldürdü.
President Emmanuel Macron dabs with Benjamin Mendy & Paul Pogba. What a world, what a day. pic.twitter.com/CcPuYIKDgQ— Get French Football News (@GFFN) 15 Temmuz 2018
PARTİ CANAVARI
'Pogba Başkan', Rusya'da başlayıp Fransa'da devam eden kutlamalara eğlence dünyasının virtüözü edasıyla liderlik etti.
I wish #Nigeria has a younger and fitter President like Macron.— The EpicRant HQ™ (@TheEpicRantHQ) 18 Temmuz 2018
Paul Pogba to Emmanuel Macron —
"If possible a small dab?" pic.twitter.com/otglD2Pc3L#MorningRush #Naija #NaijaFollowTrain #humour
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