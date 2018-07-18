Pogba, Arjantin maçında arkadaşlarını böyle coşturdu: Messi ....mizde değil

Fransız millilerin 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kutlamalardaki hali tavrıyla takımın gerçek lideri olduğunu fark ettiren Paul Pogba'nın Arjantin maçı öncesi arkadaşlarına yaptığı konuşma, medyaya sızdı: ''Arjantinlileri öldüreceğiz, Messi olmuş ya da olmamış, ....mizde değil.''

Pek çok futbolsever için 2018 FIFA Dünya Kupası'nın en eğlenceli maçı, son 16'daki Fransa-Arjantin kapışması oldu. Fransa'nın 3 gol atan Arjantin'i 4 golle elediği maç öncesi orta saha devi Paul Pogba'nın (25) takım arkadaşlarını coşturmak için nasıl bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

'MAVİ DESTANIN KALBİ'

Fransız devlet televizyonu TF1'in 'Maviler, Rusya destanının kalbi' isimli belgeseli, Pogba'nın soyunma odasında arkadaşlarını coşturmak için kullandığı üslubu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Paul Pogba hits the dab.

Mathias Pogba hits the dab.

Florentin Pogba hits the dab.

Mum Yeo Pogba hits the dab.



When one wins, they all win. ✊ pic.twitter.com/MZbQrThLAy — Squawka News (@SquawkaNews) 15 Temmuz 2018

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Fransa'nın şampiyonluğu dünya basınında

Arkadaşlarına ''Bugün sahada savaşçılar istiyoruz. Ben bu gece eve dönmek istemiyorum. Ben bu gece eve dönmeyeceğim. Yarın biz otelde kalmaya devam edeceğiz. O…ik soteli makarnayı yiyeceğiz yine……de değil, eve geri dönmüyoruz. Mutlu sonla bitireceğiz. Bu gece parti yapmamızı istiyorum'' diye seslenen Pogba şöyle devam etti:

'ÖLÜMÜNE MÜCADELE'

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER Dünya Kupası Elysee Sarayı'nda

''Herkesi isityorum. Bugün sahada ölümüne koşacağız. Herkes birbirine yardım edecek. Kimse oyundan düşmeyecek. Sahada hep beraberiz. İyi adamlar ve savaşçılar. Askerler. Bugün onları, bu Arjntinlileri öldüreceğiz. Messi olmuş ya da olmamış,….mize takmıyoruz.''

MÜSLÜMAN GİNELİ AİLEDEN

''…ik Dünya Kupası'nı kazanmak için geliyoruz. Kupayı almak için bu maçı kazanmamız lazım. Haydi çocuklar'' diye sözlerini tamamlayan Pogba, Müslüman Gineli göçmen bir ailenin Fransa'da doğmuş çocuklarından biri.

Massive respect for Pogba. Always brings his mom for his best days and shows the affection he has towards her. Example for all of us how the relationship of mother and her child should be. #FRA pic.twitter.com/lSMmJoGp2P — MÖ (@LasaetaRubia9) 16 Temmuz 2018

© REUTERS / Philippe Wojazer Dünya Şampiyonu Fransa'yı kutlayan Maduro: Aslında Afrika kazandı

Premier Lig'de Manchester United formasıyla beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle Fransızların başta milli takımdaki rolünü sorguladıkları Pogba, Mavilerin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, sahada annesiyle sarmaş dolaş olmasıyla futbolseverleri duygulandırdı. Aralarına karışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'dab' dansı öğretme girişimiyle de herkesi güldürdü.

President Emmanuel Macron dabs with Benjamin Mendy & Paul Pogba. What a world, what a day. pic.twitter.com/CcPuYIKDgQ — Get French Football News (@GFFN) 15 Temmuz 2018

PARTİ CANAVARI

'Pogba Başkan', Rusya'da başlayıp Fransa'da devam eden kutlamalara eğlence dünyasının virtüözü edasıyla liderlik etti.

I wish #Nigeria has a younger and fitter President like Macron.

Paul Pogba to Emmanuel Macron —



"If possible a small dab?" pic.twitter.com/otglD2Pc3L#MorningRush #Naija #NaijaFollowTrain #humour — The EpicRant HQ™ (@TheEpicRantHQ) 18 Temmuz 2018

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