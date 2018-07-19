Adidas, her takıma aynı formayı tasarladı

Süper Lig ve Avrupa'nın dev kulüpleri, 2018-2019 sezonu için tasarlanan formaları hazırlık maçlarında giymeye başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de giydiği, Adidas'ın tasarladığı formalardaki benzerlikler dikkat çekti.

© AP Photo / Jeff Chiu Adidas, Kolombiya'nın nasıl yazıldığını bilmiyor mu?

2018-2019 sezonu öncesi takımlar yeni sezon için hazırlanan formalarını tanıtırken, futbolcular yeni formalarıyla ilk kez hazırlık maçlarına çıktı.

Fenerbahçe’nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni’nin forması ile Beşiktaş’ın Shakhtar Dontesk maçında Tolga Zengin ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran’ın formalarının birebir aynı olduğu dikkat çekti.

© Fotoğraf : Twitter Adidas'ın tasarladığı formalar.

Formaların üreticisi olan Adidas’ın Avrupa’daki birçok takımın kaleci formalarını da aynı şekilde tasarladığı görüldü. Dünya Kupası’nda yer alan ülkelerin kaleci formalarının da birbirine çok benzemesi 'özensizlik' olarak yorumlandı.