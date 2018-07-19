Adidas, her takıma aynı formayı tasarladı

2018-2019 sezonu öncesi takımlar yeni sezon için hazırlanan formalarını tanıtırken, futbolcular yeni formalarıyla ilk kez hazırlık maçlarına çıktı.
© AP Photo / Jeff Chiu
Fenerbahçe’nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni’nin forması ile Beşiktaş’ın Shakhtar Dontesk maçında Tolga Zengin ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran’ın formalarının birebir aynı olduğu dikkat çekti.
© Fotoğraf : Twitter
Adidas'ın tasarladığı formalar.
Formaların üreticisi olan Adidas’ın Avrupa’daki birçok takımın kaleci formalarını da aynı şekilde tasarladığı görüldü. Dünya Kupası’nda yer alan ülkelerin kaleci formalarının da birbirine çok benzemesi 'özensizlik' olarak yorumlandı.
© Fotoğraf : Twitter
Adidas'ın tasarladığı formalar.
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