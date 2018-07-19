Putin: Dünya Kupası'nda Rusya sokakları dostluk sembolü haline geldi

Putin "Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'ndan bahsetmek istiyorum. Kentlerimizdeki yenilenen meydanlarımız, sokak ve caddelerimiz bir cazibe sembolü, tüm dünyadan insanlar arasında iletişim ve dostluk sembolü haline geldi" dedi.
'NİKOLSKAYA CADDESİ KUTLAMA MERKEZİ OLDU'
Putin, Moskova'daki Nikolskaya Caddesi'nin de şampiyona sırasında taraftarlar için 'de facto bir kutlama merkezi' haline geldiğini anımsattı.
Putin "Malumunuz Nikolskaya Caddesi, şampiyona sırasında dünyanın ana futbol caddesi olarak anıldı" dedi. Nitekim şampiyonada yarışan 32 ülkenin taraftarlarının doldurduğu cadde gece gündüz hareketliydi ve benzersiz bir atmosfere sahne olmuştu.'MİSAFİRLERİMİZİN GÖRDÜKLERİ BİR VİTRİNDEN İBARET DEĞİLDİ'
"Bizim için önemli olan misafirlerimizin gördüklerinin yalnızca gösteri için yaratılmış bir vitrin, yapay bir şey olmaması. Her şey gerçekti, ülkemiz değişiyor. Bu istikrarlı ve uzun vadeli bir politika. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz."
Putin, yetkililere Rusya'nın kasaba, küçük şehirler ve kırsal kesimlerini geliştirmeye devam etmeleri çağrısı da yaptı.
DİĞER ETKİNLİKLERE DE DÜNYA KUPASI'NDAKİ GİBİ VİZESİZ GİRİŞ TEKLİFİ
Dünya Kupası sırasında bilet alan taraftarlara Rusya'ya vizesiz giriş sistemi (FAN ID) uygulanmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets'in bu sistemi yayma teklifine yanıt veren Putin, sistemin Rusya'da gerçekleştirilecek diğer kültür ve spor etkinlikleri için de uygulanabileceğini söyledi.
Rus basının aktardığına göre, Putin "Dün (Başbakan) Dmitriy Medvedev'le bu konuyu konuştuk. Bu mümkün ve amaca uygun. Bunu yapacağız" dedi.
Putin daha önce Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı futbol taraftarlarına getirilen vize muafiyetini 2018 sonuna kadar uzatacaklarını söylemişti.
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