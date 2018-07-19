Kayıt
18:46 19 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Nikolskaya Caddesi

    Putin: Dünya Kupası'nda Rusya sokakları dostluk sembolü haline geldi

    © Sputnik / Илья Питалев
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ev sahipliğindeki FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında ülke sokaklarının 'dostluk sembolü' haline geldiğini söyledi. Putin, turnuva sırasında yabancı taraftarlara uygulanan vize muafiyetinin Rusya'da gerçekleştirilecek başka etkinlikler için de geçerli olabileceğini ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası final maçının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu
    Moskova'daki şehir forumunda konuşan Putin, Rus kentlerinin geliştirilmesinin Rusya'ya  hakkındaki birçok olumsuz klişenin yıkılmasını sağlayan etkileyici bir şampiyona gerçekleştirme olanağı verdiğini ifade etti.

    Putin "Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'ndan bahsetmek istiyorum. Kentlerimizdeki yenilenen meydanlarımız, sokak ve caddelerimiz bir cazibe sembolü, tüm dünyadan insanlar arasında iletişim ve dostluk sembolü haline geldi" dedi.

    'NİKOLSKAYA CADDESİ KUTLAMA MERKEZİ OLDU'

    Putin, Moskova'daki Nikolskaya Caddesi'nin de şampiyona sırasında taraftarlar için 'de facto bir kutlama merkezi' haline geldiğini anımsattı.

    Putin "Malumunuz Nikolskaya Caddesi, şampiyona sırasında dünyanın ana futbol caddesi olarak anıldı" dedi. Nitekim şampiyonada yarışan 32 ülkenin taraftarlarının doldurduğu cadde gece gündüz hareketliydi ve benzersiz bir atmosfere sahne olmuştu.

    'MİSAFİRLERİMİZİN GÖRDÜKLERİ BİR VİTRİNDEN İBARET DEĞİLDİ'

    İnfografik
    © Sputnik /
    2018 FIFA Dünya Kupası'nın en iyileri
    Taraftarlar ve diğer ziyaretçilerin Rusya'nın ev sahipliğini, sıcak karşılamasını, futbol tesislernii, ulaşım altyapısını, sosyalleşme alanlarını, güvenlik, sağlık ve diğer hizmetlerini beğenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Putin, açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Bizim için önemli olan misafirlerimizin gördüklerinin yalnızca gösteri için yaratılmış bir vitrin, yapay bir şey olmaması. Her şey gerçekti, ülkemiz değişiyor. Bu istikrarlı ve uzun vadeli bir politika. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz."

    Putin, yetkililere Rusya'nın kasaba, küçük şehirler ve kırsal kesimlerini geliştirmeye devam etmeleri çağrısı da yaptı.

    DİĞER ETKİNLİKLERE DE DÜNYA KUPASI'NDAKİ GİBİ VİZESİZ GİRİŞ TEKLİFİ

    Dünya Kupası sırasında bilet alan taraftarlara Rusya'ya vizesiz giriş sistemi (FAN ID) uygulanmıştı.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets'in bu sistemi yayma teklifine yanıt veren Putin, sistemin Rusya'da gerçekleştirilecek diğer kültür ve spor etkinlikleri için de uygulanabileceğini söyledi.

    Rus basının aktardığına göre, Putin "Dün (Başbakan) Dmitriy Medvedev'le bu konuyu konuştuk. Bu mümkün ve amaca uygun. Bunu yapacağız" dedi.

    Putin daha önce Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı futbol taraftarlarına getirilen vize muafiyetini 2018 sonuna kadar uzatacaklarını söylemişti.

     

    İlgili konular:

    Dünya Şampiyonu Fransa'yı kutlayan Maduro: Aslında Afrika kazandı
    Rusya ile 2018 Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar
    Hırvatistan dünya ikinciliğini kutladı
    2018 Dünya Kupası'nı güzelleştiren kadın taraftarlar
    Etiketler:
    2018 Dünya Kupası, Olga Golodets, Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sivas, Millet Bahçesi
    Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor
    Karikatür
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet