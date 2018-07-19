Putin: Dünya Kupası'nda Rusya sokakları dostluk sembolü haline geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ev sahipliğindeki FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında ülke sokaklarının 'dostluk sembolü' haline geldiğini söyledi. Putin, turnuva sırasında yabancı taraftarlara uygulanan vize muafiyetinin Rusya'da gerçekleştirilecek başka etkinlikler için de geçerli olabileceğini ifade etti.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu

Moskova'daki şehir forumunda konuşan Putin, Rus kentlerinin geliştirilmesinin Rusya'ya hakkındaki birçok olumsuz klişenin yıkılmasını sağlayan etkileyici bir şampiyona gerçekleştirme olanağı verdiğini ifade etti.

Putin "Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'ndan bahsetmek istiyorum. Kentlerimizdeki yenilenen meydanlarımız, sokak ve caddelerimiz bir cazibe sembolü, tüm dünyadan insanlar arasında iletişim ve dostluk sembolü haline geldi" dedi.

'NİKOLSKAYA CADDESİ KUTLAMA MERKEZİ OLDU'

Putin, Moskova'daki Nikolskaya Caddesi'nin de şampiyona sırasında taraftarlar için 'de facto bir kutlama merkezi' haline geldiğini anımsattı.

Putin "Malumunuz Nikolskaya Caddesi, şampiyona sırasında dünyanın ana futbol caddesi olarak anıldı" dedi. Nitekim şampiyonada yarışan 32 ülkenin taraftarlarının doldurduğu cadde gece gündüz hareketliydi ve benzersiz bir atmosfere sahne olmuştu.

Taraftarlar ve diğer ziyaretçilerin Rusya'nın ev sahipliğini, sıcak karşılamasını, futbol tesislernii, ulaşım altyapısını, sosyalleşme alanlarını, güvenlik, sağlık ve diğer hizmetlerini beğenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Putin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan misafirlerimizin gördüklerinin yalnızca gösteri için yaratılmış bir vitrin, yapay bir şey olmaması. Her şey gerçekti, ülkemiz değişiyor. Bu istikrarlı ve uzun vadeli bir politika. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz."

Putin, yetkililere Rusya'nın kasaba, küçük şehirler ve kırsal kesimlerini geliştirmeye devam etmeleri çağrısı da yaptı.

DİĞER ETKİNLİKLERE DE DÜNYA KUPASI'NDAKİ GİBİ VİZESİZ GİRİŞ TEKLİFİ

Dünya Kupası sırasında bilet alan taraftarlara Rusya'ya vizesiz giriş sistemi (FAN ID) uygulanmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets'in bu sistemi yayma teklifine yanıt veren Putin, sistemin Rusya'da gerçekleştirilecek diğer kültür ve spor etkinlikleri için de uygulanabileceğini söyledi.

Rus basının aktardığına göre, Putin "Dün (Başbakan) Dmitriy Medvedev'le bu konuyu konuştuk. Bu mümkün ve amaca uygun. Bunu yapacağız" dedi.

Putin daha önce Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı futbol taraftarlarına getirilen vize muafiyetini 2018 sonuna kadar uzatacaklarını söylemişti.