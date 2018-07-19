Klopp'tan UEFA Uluslar Ligi'ne tepki: Futbolcuların kemiklerini toplamak zorunda kalacağız

© REUTERS / Pierre Albouy UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri Rusya ve İsveç

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkarma başarısını gösteren Jürgen Klopp, 15 Temmuz'da biten 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hazırlık maçlarının yerini alacak UEFA Uluslar Ligi'nin eylülde başlayacağına dikkat çekti.

Alman teknik direktör şu uyarıyı yaptı:

'BU GERÇEKTEN DELİLİK'

''Futbolcular Dünya Kupası'nda oynuyor, sonra Uluslar Kupası'nda oynuyor, hatta gelecek yaz Uluslar Kupası finali oynanacak ki, bu, gerçekten delilik. Futbolda artık her şeyi çok önemli hale getiriyorlar. Biz de ondan sonra aşağı yukarı futbolcuların kemiklerini toplamak zorunda kalacağız.''

'DOSTLUK MAÇLARINI LİG HALİNE GETİRDİLER'

''Çok fazla futbol siyaseti yapmak istemiyorum, ama bu oyunları durdurmazlarsa ki, şimdi daha önemli hale getirmek için Uluslar Kupası'nı düzenliyorlar, Dünya Kupası'nda oynamış bütün futbolcular üstüne oraya gitmek zorunda kalacak'' vurgusu yapan Klopp şöyle devam etti:

'EN ZOR DURUMDA OLAN TOTTENHAM'

''Bizden 4 futbolcu Dünya Kupası yari finallerinde oynadı ki, bunda benim için sorun yok, bununla baş edebiliriz. Tottenham'ın yari finallerde 9 futbolcusu vardı. Onların nasıl başa çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Bu büyük bir meydan okuma. Gerçekten çok zorlu ve gelecekte bunu değiştirmek zorundayız.''

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AÇILIŞ MAÇINI KAÇIRACAKLAR

Dünya Kupası'nın ardından doğrudan Liverpool'un sezon öncesi hazırlık kampına katılmak isteyen Jordan Henderson ve Trent Alexander-Arnold'a kupa ertesi tatilini tamamlamaları talimatını verdiğini belirten Alman teknik direktör, Henderson ve Hırvatistan formasıyla final oynayan Dejan Lovren'in 12 Ağustos'ta Premier Lig'de West Ham karşısına çıkacakları açılış maçını kaçıracaklarını duyurdu.