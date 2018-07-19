Putin: Dünya Kupası, halk diplomasisinin dönüm noktası oldu

© Sputnik / Илья Питалев Putin: Dünya Kupası'nda Rusya sokakları dostluk sembolü haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere hitap eden Putin "Dünya Kupası kısa süre önce bitti. Ülkemize yalnızca büyük devletlerin ve hükümetlerin liderleri değil, dünyanın birçok yerinden yüz binlerce taraftar geldi. Her biri gerçek Rusya'yı; açık, dost canlısı, çağdaş Rusya'yı kendi gözleriyle gördü. Bu gözle görülür bir başarı, halk diplomasisinin dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Putin, şampiyonanın hazırlanmasında katkısı olan diplomatik çalışanlara da teşekkür etti.

2018 Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz arasında gerçekleşmiş, kupayı Fransa kazanmıştı.