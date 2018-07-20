FIFA 19'da Ronaldo sorunu çözüldü

© REUTERS / MASSIMO PINCA Ronaldo, Juventus'a imzayı attı

Oyunun ilk fragmanında Real Madrid formasıyla, tıpkı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attığı gibi röveşata ile Juventus'a gol atan Ronaldo için EA, yeni tanıtım materyallerini hazırladı.

RONALDO VE EMRE CAN BİR ARADA

Cristiano Ronaldo, bizzat Instagram hesabında paylaştığı kısa videoda, FIFA 19'da Juventus formasıyla gösteriyor. Yanında Cheillini, Douglas Costa ve bu yaz döneminde Liverpool'dan Juventus'a geçen orta saha oyuncusu Emre Can da yer alıyor.

FIFA 19, PC, PS4, XOne ve Switch için 28 Eylül'de yayınlanacak.