Dünyada bir ilk: Beşiktaş Esports, kadın CS:GO takımı kurdu

Her yerde ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oluyor! Beşiktaş Espor olarak yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz. 🦅— Beşiktaş Esports (@bjkesports) July 20, 2018
We’re very happy and proud to announce our women CS:GO roster. Welcome to Beşiktaş, ladies!🦅#Beşiktaş pic.twitter.com/hjw5XEzxeg
İsveç, Hollanda ve Rusya doğumlu oyunculardan kurulu Beşiktaş Kadın CS:GO Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. 21-22 Temmuz tarihlerinde Avrupa'nın en prestijli festivallerinden Girl Gamer'da mücadele edecek siyah-beyazlıların rakipleri Team Singularity, Team Dignitas ve eParadise olacak.
Yeni sezonda uluslararası turnuvalarda boy gösterecek Beşiktaş Esports Kadın CS:GO takımı kadrosu şöyle:
- Zainab 'zAAz' Turkie
- Julia 'Juliano' Kiran
- Petra 'Petra' Stroker
- Anastasia 'Kr4sylya' Khlobystina
- Ksenia 'Vilga' Kluenkova
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