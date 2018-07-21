Kayıt
01:43 21 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

    Rus kanocular Guinness rekoru için Karadeniz'de

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

    Rus atlet Maria Lasitskene
    © AP Photo / Ivan Sekretarev
    Bayrakları ve marşları 'olmayan' Rus sporcular yeniden atletizm şampiyonasında
    Önceki gün Soçi Limanı'ndan Trabzon'a üç yat ve bir kano ile gelen Rus sporcular, son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından uygun hava koşulunu beklemeye başladı. Hava durumu verilerini değerlendiren teknik ekip, rekorun kırılabilmesi için akşam saatlerinde hareket etme kararına vardı.

    Trabzon Limanı'ndaki yolculuk öncesi açıklamada bulunan takım kaptanı Sergey Melikav, takımlarında 12 sporcunun yer aldığını, 4 kişiden oluşan her takımın ayrı ayrı 12 saat yolculuk yapacağını söyledi.

    Bu yılın başından itibaren rekor denemesi yapmaya karar verdiklerini anlatan Melikav, "Bu spor dalında iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Karar verdikten sonra ekibi topladık. Kano dalında iyi olan sporcularla görüştük. Yaklaşık 6 aydır bunu gerçekleştirebilmek için çalışıyoruz. Havanın iyi bir şekilde olması ve hareket edebilmek için bu tarihi kararlaştırdık." diye konuştu.

    Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.
    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

    'RİSK VAR AMA EN AZA İNDİRMEK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

    Arjantinli Rapunzel, Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi
    Youtube/Sputnik
    Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
    Melikav, rekor denemesi için çeşitli eğitimler aldıklarına işaret ederek, "Normalde biz bu eğitimleri alırken 2 kilometre mesafelerde ve iki dağ arasındaki kanal geçişlerinde çalıştık. Şimdi önümüzde Karadeniz var ve önü açık. Dün hava bir anda bozdu fırtına oldu tekneler sallandı. Ama bugün onların hesaplarını yaptık ona göre çıkacağız. Tabi ki risk var ama bunu en aza indirmek için hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

    Trabzon'u seçmelerindeki nedene de değinen Melikav, "Soçi ve Trabzon arasındaki en uygun güzergah burası. Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda bir mesafe var. Ayrıca Türkiye’de aramızdaki komşuluk bağından dolayı samimiyet görüyoruz ve dolayısıyla burayı seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

    HAVA DURUMU ENDİŞELENDİRİYOR

    Dubai’de yapılan görkemli lazer gösterisi, Guinness rekoru kırdı
    Dubai’de yapılan görkemli lazer gösterisi, Guinness rekoru kırdı
    Sporculardan Igor Salov ise tek amaçlarının Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek olduğunu, ancak önlerinde zor bir kulvar bulunduğunu bildiklerini belirtti. Kendilerini endişelendiren tek şeyin hava durumu olduğuna dikkati çeken Salov, "Hava ile ilgili bir sorun olmazsa inanıyoruz ki kazanacağız." dedi.

    SPORCULAR 12 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİLECEK

    Rus sporcular daha sonra liman içerisinde son hazırlıklarını yaptı. Isınma turları atan ve kanoyla ilgili eksikliklerini gideren sporcular, yolculuk boyunca tüketecekleri su ve gıda malzemelerini de kanoya yerleştirdiler. Kanoya binen 4 sporcu, beraberinde gelen 3 yat eşliğinde Karadeniz'e açılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için hareket etti. Bu sporcuların 12 saat boyunca aralıksız olarak kano ile denizde seyredeceği, 12 saatin ardından sporcuların diğerleriyle değiştirileceği öğrenildi. Ekip içerisinde herhangi bir olumsuz duruma karşı doktorun da bulunduğu ifade edildi.

    Video kaydına alınan görüntülerin ise Guinness Rekorlar Kitabı için ilgili kuruluşun onayına gönderileceği belirtildi.

    Öte yandan, yatlarla birlikte Rusya'dan gelerek sporcuların yolculuğunu takip edecek olan yabancı basın kuruluşlarının da yer aldığı görüldü.

    İlgili konular:

    CAS, 47 Rus sporcu ve antrenörün temyiz başvurusunu reddetti
    CAS, 28 Rus sporcu hakkındaki temyiz başvurusunu kabul etti
    Ritmik jimnastiğin zarif güzeli, Rus sporcu Diana Borisova
    Etiketler:
    Kano, Guinness, Karadeniz, Trabzon, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Novosibirsk hayvanat bahçesinin gözdeleri manul yavruları
    Novosibirsk Hayvanat Bahçesi'nin gözdeleri: Manul yavruları
    Karikatür
    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet