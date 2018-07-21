Rus kanocular Guinness rekoru için Karadeniz'de

Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

© AP Photo / Ivan Sekretarev Bayrakları ve marşları 'olmayan' Rus sporcular yeniden atletizm şampiyonasında

Önceki gün Soçi Limanı'ndan Trabzon'a üç yat ve bir kano ile gelen Rus sporcular, son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından uygun hava koşulunu beklemeye başladı. Hava durumu verilerini değerlendiren teknik ekip, rekorun kırılabilmesi için akşam saatlerinde hareket etme kararına vardı.

Trabzon Limanı'ndaki yolculuk öncesi açıklamada bulunan takım kaptanı Sergey Melikav, takımlarında 12 sporcunun yer aldığını, 4 kişiden oluşan her takımın ayrı ayrı 12 saat yolculuk yapacağını söyledi.

Bu yılın başından itibaren rekor denemesi yapmaya karar verdiklerini anlatan Melikav, "Bu spor dalında iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Karar verdikten sonra ekibi topladık. Kano dalında iyi olan sporcularla görüştük. Yaklaşık 6 aydır bunu gerçekleştirebilmek için çalışıyoruz. Havanın iyi bir şekilde olması ve hareket edebilmek için bu tarihi kararlaştırdık." diye konuştu.

© AA / Hakan Burak Altunöz Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

'RİSK VAR AMA EN AZA İNDİRMEK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Melikav, rekor denemesi için çeşitli eğitimler aldıklarına işaret ederek, "Normalde biz bu eğitimleri alırken 2 kilometre mesafelerde ve iki dağ arasındaki kanal geçişlerinde çalıştık. Şimdi önümüzde Karadeniz var ve önü açık. Dün hava bir anda bozdu fırtına oldu tekneler sallandı. Ama bugün onların hesaplarını yaptık ona göre çıkacağız. Tabi ki risk var ama bunu en aza indirmek için hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Trabzon'u seçmelerindeki nedene de değinen Melikav, "Soçi ve Trabzon arasındaki en uygun güzergah burası. Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda bir mesafe var. Ayrıca Türkiye’de aramızdaki komşuluk bağından dolayı samimiyet görüyoruz ve dolayısıyla burayı seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

HAVA DURUMU ENDİŞELENDİRİYOR

Sporculardan Igor Salov ise tek amaçlarının Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek olduğunu, ancak önlerinde zor bir kulvar bulunduğunu bildiklerini belirtti. Kendilerini endişelendiren tek şeyin hava durumu olduğuna dikkati çeken Salov, "Hava ile ilgili bir sorun olmazsa inanıyoruz ki kazanacağız." dedi.

SPORCULAR 12 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİLECEK

Rus sporcular daha sonra liman içerisinde son hazırlıklarını yaptı. Isınma turları atan ve kanoyla ilgili eksikliklerini gideren sporcular, yolculuk boyunca tüketecekleri su ve gıda malzemelerini de kanoya yerleştirdiler. Kanoya binen 4 sporcu, beraberinde gelen 3 yat eşliğinde Karadeniz'e açılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için hareket etti. Bu sporcuların 12 saat boyunca aralıksız olarak kano ile denizde seyredeceği, 12 saatin ardından sporcuların diğerleriyle değiştirileceği öğrenildi. Ekip içerisinde herhangi bir olumsuz duruma karşı doktorun da bulunduğu ifade edildi.

Video kaydına alınan görüntülerin ise Guinness Rekorlar Kitabı için ilgili kuruluşun onayına gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, yatlarla birlikte Rusya'dan gelerek sporcuların yolculuğunu takip edecek olan yabancı basın kuruluşlarının da yer aldığı görüldü.