Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için eleştirilerin hedefi olan Özil, sessizliğini bozdu: Pişman değilim

Alman milli takımının Türk oyuncusu Özil, Türkiye'deki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında ilk kez konuştu. Özil, Erdoğan'la buluşmasıyla ilgili, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim" ifadesini kullandı.

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Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Almanya'da büyüdüm ama ailemin kökleri Türkiye'den. İki kalbim var. Biri Alman biri Türk" yorumunda bulundu.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim ve yardım gecesinde bir araya geldiğini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti" açıklamasını yaptı.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

​'SAYIN CUMHURBAŞKANI GENÇLİK YILLARINDA FUTBOLCUYDU'

Siyaset yapmadığını sadece futbolcu olduğunu vurgulayan Özil, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez 2010'da Berlin'deki Almanya-Türkiye maçını Angela Merkel ile beraber izledikten sonra buluşmuştum. Cumhurbaşkanı ile son buluşmamızda ise politika değil, her görüşmemizde yaptığımız gibi futbol konuştuk. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı gençlik yıllarında futbolcuydu."

Alman medyasında farklı yansıtılsa da Erdoğan ile buluşmamasının kendi geçmişine saygısızlık olacağını aktaran Özil, "Benim için kimin Cumhurbaşkanı olduğu önemli değil, her zaman siyasilere karşı saygılı oldum. Türk ya da Alman Cumhurbaşkanı fark etmez, duruşum her zaman aynı olacak" şeklinde görüş belirtti.

'NE OLURSA OLSUN YİNE DE O FOTOĞRAFI ÇEKTİRİRDİM'

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Bazı kişiler tarafından yalancılık ve hilecilikle suçlandığını savunan Özil, "Son seçimde ya da seçimden önce, ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim" görüşünü paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. Almanya Futbol Federasyonu ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü.