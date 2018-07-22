Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı

© REUTERS / Sergei Karpukhin Alman vekil Hohmann: Türkler milli takımda olmak zorunda mı?

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

Almanya Milli Takımı'nda 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 2010'da da dünya 3'üncülüğü yaşayan Mesut, kararını şu ifadelerle anlattı:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."

Özil'in açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

Mesut Özil: Grindel'in gözünde, kazandığımız zaman Alman, kaybettiğimiz zaman göçmenim. Bunun sebebi, Almanya'ya vergi ödüyor, Alman okullarına bağışlarda bulunuyor olmama ve Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazanmama rağmen, topluma hâlâ kabul edilmemiş olmam. — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 22, 2018

Mesut Özil: Benim bir türlü uymadığım bir Alman olma kriteri mi var? Arkadaşım Lukas Podolski ve Miroslav Klose için Alman-Polonyalı demiyorlar, peki ben neden Alman-Türk'üm? Ben Almanya'da doğdum ve eğitim gördüm, insanlar neden Alman olduğumu kabul etmiyorlar? — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 22, 2018

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