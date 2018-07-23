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13:54 23 Temmuz 2018
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    Moskova'da Alman milli Mesut Özil sanat eserlerine konu oldu.

    Bayern Münih Başkanı: Mesut yıllardır b.. gibi oynuyordu

    © REUTERS / Carl Recine
    Spor
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    Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Alman devi Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasından memnuniyetini şöyle ifade etti: ''Sadece San Marino'ya karşı parladı. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazandı.''

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil
    © AA / Kayhan Özer
    Sağcı partiden Mesut Özil'e tepki: Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz
    Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcusu Mesut Özil'in, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesiyle başlayan kriz, Alman milli takımını bıraktığı açıklamasıyla yeni bir evreye girdi. Özil'in ırkçılık suçlamasında bulunduğu 'istifa' açıklaması Alman kamuoyunu ikiye bölerken Almanya'nın en büyük futbol kulübünün başkanı doğrudan küfür ve hakaret yoluna gitti.

    Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, Özil'in bırakmasından duyduğu memnuniyeti ''Milli takım için iyi haber. Sonunda hayalet (Mesut) gittiği için mutluyum'' diye ifade ederek şöyle devam etti:

    Mesut Özil
    © REUTERS / Mesut Özil
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    ''Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazandı. Sportif açıdan bakıldığın Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu.''

    'BİR FOTOĞRAFIN ARKASINA SAKLANIYOR'

    Özil'e ''Şimdi de b..tan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor ve diğerlerini suçluyor. İlk olarak kendini sorgulamalı'' eleştirisini getiren Hoeness, Şampiyonlar Ligi'nde Özil'in formasını giydiği takımla eşleştikleri dönem için de şu iddiada bulundu:

    'ARSENAL'İN DE ZAYIF NOKTASI'

    ''Arsenal ile her karşılaştığımızda onun üzerine oynuyorduk, çünkü onun takımın zayıf noktası olduğunu biliyorduk.''

    Frank-Walter Steinmeier- Mesut Özil-İlkay Gündoğan
    © REUTERS / Bundesregierung/Guido Bergmann
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    VERGİ KAÇIRMAKTAN 3.5 YIL MAHKUMİYETE RAĞMEN HALA KULÜP BAŞKANI

    Alman milli takımının eski efsanelerinden olan, ama kulüp başkanlığı skandallarla geçen Hoeness, hızını alamayarak ''Gerçek dünyada var olmayan 35 milyon oğlan takipçisi, bir çapraz pas attığında muhteşem oynadığına kanaat getiriyor'' dedi.

    Hoeness, 2014 yılında 30 milyon euroluk vergi kaçırarak ülkesini dolandırmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Buna rağmen hapisten çıkmasının ardından yeniden Bayern Münih başkanlığına seçilmişti.

    ÖZİL ALMAN MİLLİ TAKIMINA DAMGA VURDU

    Henüz 29 yaşındaki Özil ise 2009'dan beri 92 kez giydiği Alman milli takımı formasıyla 23 gol, 33 asiste imza attı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil
    © AA / Kayhan Özer
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    İSTATİSTİKLERE GÖRE 2018'DE TAKIMIN EN İYİLERİNDEN BİRİ

    2014 Dünya Kupası zaferinin anahtar oyuncularından biri olan Özil, Alman milli takımının 'Erdoğan'la fotoğraf krizinin' gölgesinde geldiği 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından suçlu aranırken de hedef seçildi.

    Oysa istatistiklere göre takımın en iyilerinden biriydi.

     

    Etiketler:
    Bayern Münih, Uli Hoeness, Mesut Özil, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya
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