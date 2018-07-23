Bayern Münih Başkanı: Mesut yıllardır b.. gibi oynuyordu

Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Alman devi Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasından memnuniyetini şöyle ifade etti: ''Sadece San Marino'ya karşı parladı. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazandı.''

© AA / Kayhan Özer Sağcı partiden Mesut Özil'e tepki: Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz

Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcusu Mesut Özil'in, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesiyle başlayan kriz, Alman milli takımını bıraktığı açıklamasıyla yeni bir evreye girdi. Özil'in ırkçılık suçlamasında bulunduğu 'istifa' açıklaması Alman kamuoyunu ikiye bölerken Almanya'nın en büyük futbol kulübünün başkanı doğrudan küfür ve hakaret yoluna gitti.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, Özil'in bırakmasından duyduğu memnuniyeti ''Milli takım için iyi haber. Sonunda hayalet (Mesut) gittiği için mutluyum'' diye ifade ederek şöyle devam etti:

"Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt": Bayern-Präsident Uli Hoeneß reagiert mit heftigen Worten auf den DFB-Rücktritt von Mesut Özil. Er sei "froh, dass der Spuk vorbei ist". https://t.co/RJIGTzKsKU — Süddeutsche Zeitung (@SZ) 23 Temmuz 2018

© REUTERS / Mesut Özil Taraftarlardan Özil ve Gündoğan'a protesto

''Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazandı. Sportif açıdan bakıldığın Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu.''

'BİR FOTOĞRAFIN ARKASINA SAKLANIYOR'

Özil'e ''Şimdi de b..tan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor ve diğerlerini suçluyor. İlk olarak kendini sorgulamalı'' eleştirisini getiren Hoeness, Şampiyonlar Ligi'nde Özil'in formasını giydiği takımla eşleştikleri dönem için de şu iddiada bulundu:

'ARSENAL'İN DE ZAYIF NOKTASI'

''Arsenal ile her karşılaştığımızda onun üzerine oynuyorduk, çünkü onun takımın zayıf noktası olduğunu biliyorduk.''

DFB-Rücktritt: Hoeneß kritisiert Özil scharf… https://t.co/gsnk5tTwXP — SPIEGEL ONLINE Sport (@SPIEGEL_Sport) 23 Temmuz 2018

© REUTERS / Bundesregierung/Guido Bergmann Steinmeier: Özil ve Gündoğan'ın Alman devletine bağlılıklarını dile getirmeleri iyi olur

Alman milli takımının eski efsanelerinden olan, ama kulüp başkanlığı skandallarla geçen Hoeness, hızını alamayarak ''Gerçek dünyada var olmayan 35 milyon oğlan takipçisi, bir çapraz pas attığında muhteşem oynadığına kanaat getiriyor'' dedi.

Hoeness, 2014 yılında 30 milyon euroluk vergi kaçırarak ülkesini dolandırmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Buna rağmen hapisten çıkmasının ardından yeniden Bayern Münih başkanlığına seçilmişti.

ÖZİL ALMAN MİLLİ TAKIMINA DAMGA VURDU

Henüz 29 yaşındaki Özil ise 2009'dan beri 92 kez giydiği Alman milli takımı formasıyla 23 gol, 33 asiste imza attı.

33 — Since making his debut, @MesutOzil1088 provided more assists for Germany than any other player (33). Retirement. pic.twitter.com/HyMi5qw1Vx — OptaFranz (@OptaFranz) 23 Temmuz 2018

© AA / Kayhan Özer Baba Özil: Mesut'un yerinde olsam takımdan ayrılırım

2014 Dünya Kupası zaferinin anahtar oyuncularından biri olan Özil, Alman milli takımının 'Erdoğan'la fotoğraf krizinin' gölgesinde geldiği 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından suçlu aranırken de hedef seçildi.

Oysa istatistiklere göre takımın en iyilerinden biriydi.