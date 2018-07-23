Almanya Hükümet Sözcüsü: Merkel, Özil'e değer veriyor, milli takım için çok şey yaptı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Merkel'in, Özil'in kararına saygı duyduğunu belirten Seibert, “Merkel, Özil’e değer veriyor. O harika bir futbolcu ve milli takım için çok şey yaptı” ifadesini kullandı.

© REUTERS / Mesut Özil Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı

Özil'in, Alman Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırması sonrası Almanya'da başlayan 'ırkçılık' tartışması sürüyor.

Almanya Başbakanı Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Özil için "O harika bir futbolcu ve milli takım için çok şey yaptı" dediğini aktardı. Seibart, Merkel'in Özil'e değer verdiğini ve söz konusu kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Öte yandan DW Türkçe'nin aktardığına göre de Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması bir alarm işaretidir" dedi.

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Yeşiller Partili Cem Özdemir de Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Özil'in milli takımı bırakmasının 'acı verici' olduğunu dile getirdi.

'ASLINI YOK SAYMA, ALMAN OLDUĞUNU UNUTMA'

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Bild gazetesine konuşan Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl, "Kimse köklerini inkar etmemeli ama yeni vatanını da kabul etmeli" dedi. Strobl, "Hele Erdoğan gibi biri karşısında bizim değerlerimize inanılmasını arzulardım" diye konuştu.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin entegrasyondan sorumlu müsteşarı Serap Güler aynı gazeteye verdiği demeçte, "Atalarının yurduna olan bağlılık hükümetin tutumunu eleştirmemeyi gerektirmez. Bizde de insan Almanya hükümetini eleştirebilir ama aynı zamanda Almanya'yı da sevebilir. Anlaşılan Özil bunu kavrayamamış. Otoriterin davetini reddetmekle saygısızlık etmiş olmaz, duruşunu belli ederdi. Özil'in gerekçeleri gerçek değerler tartışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir" ifadesini kullandı.