Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Benfica

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.
📢 Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi @SLBenfica oldu! @ChampionsLeague #FBSK pic.twitter.com/XDITqwTstz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 23, 2018
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda.
Eşleşmeler şöyle:
Standard Liege — Ajax / Sturm Graz
Benfica — FENERBAHÇE
Slavia Prag — Dinamo Kiev
PAOK / Basel — Spartak Moskova
Celtic / Rosenborg — AEK Atina
Salzburg — Shkendija / FC Sheriff
Kızılyıldız / Suduva — Legia Varşova / Spartak Trnava
Kukesi / Karabağ — BATE Borisov / HJK Helsinki
Astana / Midtjylland — Dinamo Zagreb / Hapoel Beer Sheva
Cluj / Malmö — Ludogorets / FC Vidi
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