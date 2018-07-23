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13:53 23 Temmuz 2018
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    Mesut Özil

    Avrupa basınında gündem Mesut Özil

    © REUTERS / Dylan Martinez
    Spor
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    Futbol kariyerini İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

    Türk kökenli yıldız futbolcu Mesut Özil
    © REUTERS / Dylan Martinez
    Almanya Hükümet Sözcüsü: Merkel, Özil'e değer veriyor, milli takım için çok şey yaptı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafı eleştirilere konu olan ve yaşanan tartışmaların ardından Alman milli takımını bırakan Mesut Özil, Avrupa basınında gündem oldu.

    The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi. Gazete, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonuna yönelttiği eleştirilere de yer verirken, tecrübeli futbolcunun 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda elde ettiği başarıların unutulmuş olmasıyla ilgili şikayetini okurlarıyla paylaştı.

    The Independent da futbolcunun kararını 'Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu' ve 'Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu' başlıkları ile verdi.

    Gazete, Mesut Özil'in kararında Erdoğan ile fotoğrafına yönelik tepkilerin etkili olduğuna işaret ederek, futbolcunun "Maruz kaldığım muamele artık Alman milli formasını taşımama isteği doğurdu" değerlendirmesini okuyucularına aktardı.

    Mesut Özil'in açık mektubundan da alıntılar yapan Independent, Arsenalli yıldız ile Erdoğan'ın görüşmelerinde futbol konuştukları bilgisini paylaştı.

    Daily Mirror gazetesi de haberinde 'Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler' başlığını kullandı.

    Mesut Özil
    © Sputnik /
    Mesut Özil Alman basınını ikiye böldü
    '2 BİN 320 KELİMELİK DİKKATE DEĞER BİR BİLDİRİ'

    Haberde "Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi" ifadelerini öne çıkardı.

    Gazete haberinde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması ve 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile ilgili tepkilere maruz kaldığını hatırlattı.

    Daily Mail gazetesi ise haberine seçtiği başlıkta "Alman formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum" sözlerini kullandı.

    Gazete, Mesut Özil'in Erdoğan ile buluşmasının ardından "günah keçisi" muamelesi görmekten şikayet ettiğini belirterek, futbolcunun ayrılık kararını sosyal medyadan duyurduğunu kaydetti.

    "Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil" başlığını tercih Daily Telegraph gazetesi de haberinde futbolcunun "İki kalbim var, biri Türk, biri Alman" ifadelerine yer verdi.

    The Times ise 'Özil, Almanya kariyerini ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bitirdi' başlıklı haberinde, bu kararda, Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilerin yanı sıra, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un kendisine yönelik açıklamalarının da etkili olduğuna işaret etti.

    Mesut Özil
    © REUTERS / Mesut Özil
    Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı
    İSPANYOL BASINI: ÖZİL IRKÇILIK NEDENİYLE BIRAKTI

    İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, gelişmeyi okuyucularına 'Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı' başlığıyla duyurdu.

    Haberde, Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Federasyondan gördüğüm muamele, Almanya formasını tekrar giymek istemememe neden oldu. Irkçılığa ve küçümsemeye maruz kaldığım sürece Almanya için oynamayacağım. Artık yeter. Irkçılık asla kabul edilmemelidir. "dediği belirtildi.

    Tecrübeli futbolcunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu, sahaya çıktığında ıslıklandığını yazan gazete, "Özil, 2014'te Dünya Kupası'nı, 2010'da dünya üçüncülüğünü, 2010'da 21 yaş altı takımıyla Avrupa Kupası'nı Almanya bayrağı altında kazandı. 29 yaşında ise ırkçılığa maruz kalma duygusu, Almanya renklerini savunmaya devam etmekten daha ağır bastı." yorumunu yaptı.

    Diğer bir spor gazetesi AS ise Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığına dikkati çekerek artık Almanya forması giymeyeceğini açıkladığını yazdı.

    El Pais gazetesindeki haberde de Mesut Özil'in ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı aktarılarak, "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen 'ırkçı yorumlar' nedeniyle aldığını belirtti" denildi.

    Etiketler:
    alman milli takımı, Mesut Özil, İngiltere, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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