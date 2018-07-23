PES 2019 demo tarihi açıklandı

Ayrıca yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar demoda online maç yapma şansına da sahip olacak.
PES 2019 demo sürümü, PlayStation 4 ve Xbox One ile birlikte PC için de yayınlanacak.
Konami, 30 Ağustos’ta satışa sunacağı PES 2019 için oynanabilir bir demo yayınlanacağını açıkladı.
Ayrıca yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar demoda online maç yapma şansına da sahip olacak.
PES 2019 demo sürümü, PlayStation 4 ve Xbox One ile birlikte PC için de yayınlanacak.
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