Destici: Mesut Özil'i alnından öpüyoruz

Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcusu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararına destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz" dedi.

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Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını değerlendirdi.

"Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz" diyen Destici, ırkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirtti.

Destici, "Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Özil, dün Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı.