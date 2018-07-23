Neymar: Dünya Kupası'ndan elendikten sonra futbol topuna bakamadım

Brezilya milli takımının çok eleştirilen yıldızı Neymar, 2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmelerinin ardından, ne futbol topuna bakabildiğini ne de maç izleyebildiğini söyledi.

© REUTERS / Maxim Shemetov Neymar yerde yuvarlanırken Dünya Kupası 14 dakika durdu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğup büyüdüğü semtte kurduğu kendi adını taşıyan spor enstitüsünde Fransız haber ajansı AFP'ye özel röportaj veren Neymar,2018 FIFA Dünya Kupası'ndan çeyrek finalde elenmelerinin ardından yas tuttuğunu belirtti.

'YAS TUTTUM'

6 yaşındaki oğlu Davi Lucca'yı dizine oturtup konuşan 26 yaşındaki Brezilyalı futbol yıldızı, Belçika'ya 2-1 yenilerek turnuva dışında kalmalarının ardından hislerini ''Bir daha futbol oynamak istemedim diyecek kadar ileri gitmeyeceğim, ancak top görmek ya da futbol karşılaşması izlemek istemiyordum'' diye aktardı.

Neymar tells @AFP_Sport: "I couldn't look at a football" after World Cup

+ "I was in mourning after shock loss"

+ "I didn't go to World Cup to get kicked"

+ "People faster to criticise the one being fouled than the one doing the fouling" https://t.co/qtWKbMWlDZ @AFP @AFPphoto pic.twitter.com/Opub0RPBlW — AFP Sport (@AFP_Sport) 21 Temmuz 2018

'YAKINLARIM BENİ BUNALIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR'

''Yas tutuyordum, gerçekten üzgündüm, ama üzüntü geçiyor. Oğlum, ailem, arkadaşlarım var ve onlar beni bunalım takılırken görmek istemiyor. Üzgün olmak yerine mutlu olmak için daha çok sebebim var'' diye devam eden dünyanın en pahalı futbolcusu, İspanya basınında çıkan Real Madrid'e transfer olacağına dair haberleri yalanladı:

VIDEO: Brazil superstar Neymar tells @AFP_Sport in exclusive interview that after his nation's defeat to Belgium at the World Cup he couldn't even look at a ball pic.twitter.com/0XmLPLgovb — AFP news agency (@AFP) 22 Temmuz 2018

© REUTERS / David Gray Neymar, 'Acil yardım hattına yalan arama yapmayın' uyarısının posteri

''Bunları uyduranlar sanırsınız benim hayatımı benden daha iyi biliyorlar. Bu türden sorulara yanıt vermeyeceğim çünkü ortada bir şey yok.''

Geçen sezon PSG'nin Barcelona'ya 222 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Neymar, kendisinden beklentilerin ağırlığı altında ezildiği eleştirilerini de reddetti.

''Hayır, öyle bir şey yok. Tüm büyük futbolcular baskı altındadır ve bunu hissederler'' diyen Neymar ''Ama ben sözkonusu olduğumda çifte standart uygulandığı doğru. Ben böyle bir sorumluluğun hem milli takımda hem de kulüp takımında omuzlarıma yüklendiğinin 17-18 yaşından beri farkındayım. Bu baskıyla başa çıkmak için kendimi hazırladım ve beklenen sonuçlar alınamadığında baskının arttığını biliyorum'' dedi.

© REUTERS / Damir Sagolj Brezilya futbolu, Neymar'ın spagetti saçlarına dolandı

'DÜNYA KUPASI'NA TEKME YEMEK İÇİN GELMEDİM'

Dünya Kupası'nda faule uğradığında yerde yuvarlanması ve dakikalarca ayağa kalkmamasıyla alay konusu olan Neymar, eleştirileri reddedip kendisinin kurallar ve hakemler tarafından daha iyi korunması gerektiğini savundu:

''İnsanlar faulü yapandan çok faule uğrayanı eleştirmek için adeta yarışıyor. Ben Dünya Kupası'na futbol oynamak, rakibi yenmek için gittim, tekme yemek için değil. Şahsıma yönelik eleştiriler abartılı. Ama koca adamım, bu türden şeylerle uğraşmaya alışığım. Tabii aynı zamanda hem hakemlik yapıp hem de futbol oynayamam ama her ikisini birden yapmak istediğim zamanlar oldu.''

Dünya Kupası'ndaki halleriyle 'Neymar Challenge' diye Neymar adını duyanların kendini yere atıp yuvarlandığı yeni bir oyun çıkmasına neden olan Brezilyalı yıldız, misilleme olarak bir otoparkta topladığı çocukları '1-2-3' diye bağırarak yerlerde yuvarlattığı, ardından ''İşte bu faule serbest vuruş'' diye bağırdığı video çeken Neymar, bunu #ChallengeDAFALTA etiketiyle Instagram'da yayımladı.

© AFP 2018 / Munir UZ ZAMAN Bangladeş'te Messi ve Neymar destekçileri birbirlerine palalarla saldırdı

Neymar Enstitüsü'ndeki futbol sahasında 5'li takımlarla düzenlediği turnuvayla yeni sezona hazırlanan PSG'li futbolcu, Fransız takımının başına Alman Thomas Tuchel'in getirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

''Muhteşem bir teknik direktör ve muhteşem bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Paris'te ikinci sezonumun başlaması için can atıyorum. İtalyan kaleci Gianluigi Buffon gibi bir efsaneyi de imza attırdık. Onun katacağı tecrübe gelecek seson bize çok yardımcı olacak.''