Almanya Futbol Federasyonu: Özil'in yönelttiği ırkçılık suçlamasını kesinlikle reddediyoruz

Ancak ''DFB'nin ırkçılıkla bağlantılı olduğu suçlamasını kesinkes reddediyoruz. DFB uzun yıllardır Almanya'da entegrasyon çalışmalarının içinde önemli rol oynuyor'' diye devam eden açıklamada, bununla birlikte federasyonun meseleye gerektiği gibi yaklaşmamış olabileceği kabul edildi.
'ÖZİL'İ IRKÇI SALDIRILARDAN KORUYAMADIK'
'DEVAM ETSEYDİ MUTLU OLURDUK'
Açıklamada "Mesut Özil'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu'' vurgusu yapılarak ''Milli takımda devam etseydi mutlu olurduk, ancak kararına saygı duyuyoruz'' denildi.
Erklärung des #DFB-Präsidiums zum Rücktritt von @MesutOzil1088 ➡️ https://t.co/z4gCDbVeGX pic.twitter.com/6c6qWNqAfu— DFB (Verband) (@DFB) 23 Temmuz 2018
Kriz, Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan ve Türkiye milli takım futbolcusu Cenk Tosun'un, mayıs ayında Londra'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmeleri ve Premier Lig'de giydikleri formaları hediye etmeleriyle başlamıştı.
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