Almanya Futbol Federasyonu: Özil'in yönelttiği ırkçılık suçlamasını kesinlikle reddediyoruz

Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcusu Mesut Özil'in milli takımı bırakma açıklamasına Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı yanıt verdi: "Mesut'un katkısı büyük, ona minnettarız, ama ırkçılık suçlamalarını kabul etmiyoruz."

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Ancak ''DFB'nin ırkçılıkla bağlantılı olduğu suçlamasını kesinkes reddediyoruz. DFB uzun yıllardır Almanya'da entegrasyon çalışmalarının içinde önemli rol oynuyor'' diye devam eden açıklamada, bununla birlikte federasyonun meseleye gerektiği gibi yaklaşmamış olabileceği kabul edildi.

'ÖZİL'İ IRKÇI SALDIRILARDAN KORUYAMADIK'

''Mesut Özil'in ırkçı sloganların hedefiyken kendisinin yeterince korunduğunu hissedememiş olması esef verici'' diyen federasyon, ''DFB, en tepedeki temsilcilerden her gün tabanda halka kendini adayarak hizmet edenlere kadar çeşitlilikten yanadır'' diye ekledi.

'DEVAM ETSEYDİ MUTLU OLURDUK'

Açıklamada "Mesut Özil'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu'' vurgusu yapılarak ''Milli takımda devam etseydi mutlu olurduk, ancak kararına saygı duyuyoruz'' denildi.

Kriz, Almanya'nın Türkiye kökenli futbolcuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan ve Türkiye milli takım futbolcusu Cenk Tosun'un, mayıs ayında Londra'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmeleri ve Premier Lig'de giydikleri formaları hediye etmeleriyle başlamıştı.