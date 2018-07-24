Paulo Coelho'dan Mesut Özil paylaşımı

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Söz konusu fotoğraf, Almanya'da tepkilere neden olmuştu.
Worth reading: “ I am an immigrant when we lose”— Paulo Coelho ☮️ (@paulocoelho) 23 Temmuz 2018
Regardless what they say you were, is, and will always be a winner, Özil https://t.co/FnaWjAogMi
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)