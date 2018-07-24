Paulo Coelho'dan Mesut Özil paylaşımı

Coelho, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın" ifadesini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Söz konusu fotoğraf, Almanya'da tepkilere neden olmuştu.

Worth reading: “ I am an immigrant when we lose”

Regardless what they say you were, is, and will always be a winner, Özil https://t.co/FnaWjAogMi — Paulo Coelho ☮️ (@paulocoelho) 23 Temmuz 2018

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