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12:12 24 Temmuz 2018
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    Moskova'da Alman milli Mesut Özil sanat eserlerine konu oldu.

    Mesut Özil'in menajerinden Bayern Münih Başkanı'na: Aptalca bir açıklamayla konuyu başka yere çekmek istedi

    © REUTERS / Carl Recine
    Spor
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    Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness'a tepki gösterdi. Söğüt, "Aptalca bir açıklamayla konuyu başka yere çekmek istedi" dedi.

    Moskova'da Alman milli Mesut Özil sanat eserlerine konu oldu.
    © REUTERS / Carl Recine
    Bayern Münih Başkanı: Mesut yıllardır b.. gibi oynuyordu
    Söğüt, Hoeness'ın Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Özil için kullandığı "Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor" ifadesini "aptalca" olarak yorumladı.

    Goal'e açıklamalarda bulunan Söğüt, "Mesut, Almanya'da kötü muamele gören tüm insanlar adına konuşma cesaretini gösterdi. Göçmenler, Müslümanlar ve diğerleri… Hoeness da bu insanlara kötü muamele gösteren, önündeki gerçeklerle yüzleşemeyen insanlardan birisi. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Mesut'un futboluyla ilgili çılgın bir açıklama yapıp, bunun yaratacağı etkiyle kendisi gibi Almanya'da birçok insanın da yüzleşmek istemediği gerçek sorunu örtbas etmek istedi. Konuyu futbolla ilgili aptalca bir açıklama yaparak başka yere çekti, gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

    Mesut Özil
    © REUTERS / Eddie Keogh
    Dünyaca ünlü futbolculardan Mesut Özil'e destek
    Söğüt, şunları söyledi:

    'HOENESS, APTALCA AÇIKLAMALARINI DESTEKLEYECEK BİR KANIT SUNAMIYOR'

    "Bay Hoeness, açıklamalarında futbolla herhangi bir ilgisi olmadığı için asıl noktayı kaçırmış. Buradaki sorun, Alman toplumunda yeniden ortaya çıkmaya başlayan ırkçılık ve ayrımcılık. Kendisi dikkatleri bu sorunun üzerinden çekmeye çalışıyor. Mesut, kendi açıklamasında da ifade ettiği gibi futboluyla ilgili eleştirileri kabul ediyor ve bunu işinin bir parçası olarak görüyor. Ancak Bay Hoeness, tamamen abarttığı aptalca açıklamalarını destekleyecek tek bir somut kanıt bile sunamıyor. İstatistikler ortada: 23 gol, rekor olan 40 asist ve üçü 2014 yılından sonra olmak üzere beş kez kazandığı Yılın En İyi Alman Oyuncusu ödülü."

    Almanya Futbol Federasyonu (DFB)
    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Almanya Futbol Federasyonu: Özil'in yönelttiği ırkçılık suçlamasını kesinlikle reddediyoruz
    'HANGİ HAYALET BU BAŞARILARI ELDE EDEBİLİR'

    "Mesut'un yıllardır 'hayalet' olduğunu iddia ediyor ama hangi 'hayalet' bu ödülleri toplayabilir ve bunca başarı elde edebilir? Mesut, 2018 Dünya Kupası boyunca maç başına en çok şut pası atan oyuncuydu. Eğer Mesut bu kadar kötü bir futbolcuysa, Jöachim Low, Arsene Wenger ve Jose Mourinho'nun görüşleri hakkında kendisi acaba ne söyler? Bu üç üst düzey teknik direktör de Mesut'u mevkisinin en iyilerinden birisi olarak görüyor."

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    Etiketler:
    futbol, Irkçılık, saldırı, Almanya Futbol Milli Takımı, Arsenal Futbol Takımı, Erkan Söğüt, Uli Hoeness, Mesut Özil, Almanya, Türkiye
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