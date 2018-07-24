FIFA, yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA'nın her yıl düzenlediği yılın en iyileri oylaması için geri sayım başladı.
Futbol komitesi tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı:
- Massimiliano Allegri (Juventus)
- Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)
- Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)
- Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
- Pep Guardiola (Manchester City)
- Jurgen Klopp (Liverpool)
- Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)
- Diego Simeone (Atletico Madrid)
- Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)
- Ernesto Valverde (Barcelona)
- Zinedine Zidane (Real Madrid)
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