Fabricio resmen Fulham'da

Beşiktaş kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in Fulham'a transferi tamamlandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fulham ile Beşiktaş'ın Fabricio'nun transferi konusunda anlaştığı, 30 yaşındaki kalecinin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

🗣️ "I’m delighted to be at an historic club like Fulham, the oldest club in London. I’m very happy to have the opportunity to be in the Premier League with Fulham." — @FabricioAgosto#FABRILOUS 🧤 pic.twitter.com/nhFk7771eg — Fulham Football Club (@FulhamFC) 24 Temmuz 2018

BJK 6 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş, Fabricio için 6 milyon euro bonservis ücreti alacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham tarafından şirketimize net 6.000.000 euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.

Beşiktaş'ın 2016 yazında bedelsiz kadrosuna kattığı Fabricio, daha önce İspanya'nın Deportivo, Real Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis kulüplerinde oynadı.

BJK'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Siyah Beyazlıların internet sitesinde Fabricio için teşekkür mesajı yayımlandı:

'KALPLERDE TAHT KURDU'

"2016-17 sezonunda futbol takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı. Kişiliği, yeteneği ve örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."