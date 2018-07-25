Ağabey Mutlu Özil: Mesut hiçbirini hak etmedi, böyle ayrılmak istemezdik

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in aynı zamanda menejerliğini de yapan ağabeyi Mutlu Özil, "Mesut hiçbirini hak etmedi. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp da güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik" dedi.

© REUTERS / Carl Recine Mesut Özil'in menajerinden Bayern Münih Başkanı'na: Aptalca bir açıklamayla konuyu başka yere çekmek istedi

İngiliz futbol kulübü Arsenal'te top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gündem oldu. Mesut Özil'in ağabeyi ve aynı zamanda menajerliğini de yapan Mutlu Özil, annesi Gülizar ve babası Mustafa Özil, tatil için Devrek'e geldi. Baba Mustafa Özil, gazetecilerin röportaj yapma teklifini geri çevirdi. Mustafa Özil, sadece "Destek veren herkese teşekkürler" dedi. Anne Gulizar Özil de oğluna verilen desteğin kendisini gururlandırdığını söyledi.

'MESUT'UN MORALİ İYİ'

© AFP 2018 / Paulo Coelho'dan Mesut Özil paylaşımı

Mutlu Özil de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakma kararı alırken çok düşündüğünü ifade eden Mutlu Özil, şöyle dedi:

'Mesut lie bu kararı birlikte verdik. O çok düşündü bu konuda. 12 yıl orada hizmet verdi. Bu son dönemde biraz tatsızlıklar oldu. Biz de Mesut için en uygunu ne olur diye düşündük. Ondan sonra kararımızı verdik ve çekildi. Mesut'un morali şu an iyi, bozuk değil. Gayet iyi. Arsenal ile kampa başladı. Şimdi oraya konsantre oldu. Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde caddeye asılı. Bu bizim için gurur verici. Artık Almanya'da oynamadığı için değişmesi gerekirdi. Bundan memnun olduk."

© Fotoğraf : DHA Mutlu Özil

'ALMANLARDAN DA DESTEK ALIYORUZ'

Mutlu Özil, birçok Alman vatandaşın da kardeşine destek verdiğini ve bununla ilgili birçok destek maili ve mesajı aldıklarını söyledi. Kimseye kırgın olmadıklarını ifade eden Mutlu Özil, "Almanya'da her zaman ırkçılık vardı, olacak da ama bizim orada görmedik o kadar. Biz, aile olarak o kadar görmedik. Almanların da iyileri var, kötüleri de var. Bu her zaman vardı. Şimdi biraz daha arttı, daha çok konuşmaya başladılar. Almanların da tabi çok iyisi var. Mesut'u sevenler, tutanlar var. Mail atıyorlar. Destek veriyorlar. Bırakmamasını istiyorlar. Birkaç ırkçılık gösteren de var. Kırgın değiliz. Biz Almanya'da yaşıyoruz ve Türk'üz. Bizim iki bağlantımız var" dedi.

Mesut'un her zaman iyi bir futbolcu olmak için mücadele ettiğini vurgulayan Mutlu Özil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesut hiçbirini hak etmedi. Bir fotoğraf yüzünden onu yapmamalılardı. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp da güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik. Ama bunu kendileri bile bile yaptılar. Bizlik bir şey yok. Ben Mesut'u gördüğümde burada olanları anlatacağım. Destekleri o da takip ediyordur mutlaka. Türkiye'nin kenetlendiğini ve Mesut'un arkasında olduklarını biliyordur. Dün akşam Cumhurbaşkanımız aradı ve moral verdi. O bize yeter zaten."

Mutlu Özil, kardeşinin 'ileriki yıllarda Türkiye'de futbol oynamak ister mi? sorusuna ise "Hayırlısı diyeyim. Ona ben karar veremem. Ona bir şey diyemeyiz. Şu an Arsenal'de oynuyor. Oraya konsantre olmuş durumda" dedi.