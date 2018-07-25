Satranç Federasyonu Başkanı: Türkiye, dünyada 'satranç ülkesi' olarak tanınıyor

Satranç Süper Lig'in başlaması öncesi yapılan açılış töreninde konuşan Gülkız Tulay, "TSF olarak son beş yılda Türk satrancına büyük yatırımlar yaptık. Yatırımlarımızın karşılığını çocuklarımız ve gençlerimiz Avrupa'da ve dünyanın her köşesinde madalyalarla, kupalarla, Türk bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutarak veriyor" dedi.

"Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın desteği ile devlet okullarında açtığımız 21 bini aşkın satranç sınıfı, suça sürüklenmiş dezavantajlı çocuklarımız için 'Yeni Hayata Bir Hamle', görme engelli öğrencilerimiz için başlattığımız 'Gören Eller' projesi gibi toplumun her kesimine ulaşan projeler gerçekleştiriyoruz" bilgisini veren Tulay, sözlerine şöyle devam etti:

"Milyonları aşan satranç ailesi olarak sponsorlarımızın desteği ile çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için verdiğimiz mücadele Türk satrancını zirveye taşıyor, Türkiye sporda daha da güçleniyor. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Türk sporcularla beraber dünyaca ünlü sporcuların mücadele ettiği, satranç dünyasının çok yakında takip ettiği en güçlü satranç ligi. Süper Lig'in kalitesini her geçen yıl daha da yükselterek hem Türk satrancının ve sporcularımızın dünyada tanınmasına hem de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkılar sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Süper Lig'de mücadele edecek takımlarımıza ve sporcularımıza iki hafta boyunca sürecek dev turnuvada başarılar dilerim."

Bu sene 13 takım, 14 ülkeden 216 sporcunun mücadele edeceği Satranç Süper Lig'inin dünyada örnek gösterildiğini savunan Tulay, Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da son yıllarda gösterdiği başarılar, tarihi zaferler, projeler ve organizasyon kalitesi nedeniyle artık 'satranç ülkesi' olarak tanındığını ileri sürdü.