Umut Nayir Beşiktaş'ta

Transferin resmi imzaların atılmasından sonra KAP'a bildireleceği öğrenildi.
DHA
Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayir
Genç futbolcu, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor.
Beşiktaş daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.
Transferin resmi imzaların atılmasından sonra KAP'a bildireleceği öğrenildi.
Genç futbolcu, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)