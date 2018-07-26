Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

"Son günlerde benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncu olan Mesut Özil'le ilgili durum elbette üzücüdür" ifadesini kullanan Naki, futbolun etik kuralları çerçevesinde bir sporcuya görüşleri ve düşüncelerinden dolayı tepki verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Deniz Naki'nin Mesut Özil'e hitaben "Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?" notuyla paylaştığı açıklama şöyle:
BASINA VE KAMUOYUNA— Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) July 26, 2018
Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler? pic.twitter.com/wpjPWGsAkH
Amedspor'da forma giyerken PFDK tarafından 3 yıl 6 ay futboldan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırılan Deniz Naki, Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)