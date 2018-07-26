Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan futbolcu Deniz Naki, "Benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncusu olan Mesut Özil ile ilgili yaşanan durum elbette üzücüdür" derken, Mesut Özil'e "Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?" diye sordu.

© REUTERS / Mesut Özil Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı

Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı'ndan ayrılan futbolcu Mesut Özil'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Son günlerde benim de vatandaşı olduğum Almanya'da milli takım oyuncu olan Mesut Özil'le ilgili durum elbette üzücüdür" ifadesini kullanan Naki, futbolun etik kuralları çerçevesinde bir sporcuya görüşleri ve düşüncelerinden dolayı tepki verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Deniz Naki'nin Mesut Özil'e hitaben "Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?" notuyla paylaştığı açıklama şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA



Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler? pic.twitter.com/wpjPWGsAkH — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) July 26, 2018

Amedspor'da forma giyerken PFDK tarafından 3 yıl 6 ay futboldan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırılan Deniz Naki, Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.