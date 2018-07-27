TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı

Galatasaray, özel hazırlık maçı için Tunus'a hareket etti. Galatasaray kafilesiyle birlikte Tunus'a giden TRT muhabiri Volkan Kılıç'ın başına ise talihsiz bir olay geldi.

Skor'un aktardığına göre TRT muhabiri Kılıç, Club Africain ve Galatasaray arasında oynanacak mücadele için gittiği Tunus'ta, yasak yerde çekim yaptığı için karakola götürüldü.

Tunus'ta başımıza inanılmaz bir olay geldi. Akşam bağlantı yapacağımız zaman bir anda yanımıza silahlı adamlar geldi. Yasak yerde çekim yapıyormuşuz. Karakola gittik. Az önce çıktık. Türk televizyonu, maçtır Galatasaray'dır derken Fatih hoca ile olan fotoğrafımı gösterdim. ➡ — Volkan Kılıç (@VolkanKilic__) July 26, 2018

Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Tunus'ta başımıza inanılmaz bir olay geldi. Akşam bağlantı yapacağımız zaman bir anda yanımıza silahlı adamlar geldi. Yasak yerde çekim yapıyormuşuz. Karakola gittik. Az önce çıktık. Türk televizyonu, maçtır Galatasaray'dır derken Fatih hoca ile olan fotoğrafımı gösterdim. Meğer olay bu kadar basitmiş. Polisler Fatih Terim ile fotoğramı görünce 'ooo Terim' demeye başladılar. Olay çay ikramıyla sona erdi. Teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.