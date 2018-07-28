Arsenal: Evine hoşgeldin Mesut Özil

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından Mesut'un fotoğrafı paylaşılarak, "Evine hoşgeldin Mesut Özil. Seni yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.
Welcome home, @MesutOzil1088 〽️— Arsenal FC (@Arsenal) July 28, 2018
It's good to have you back with us 😄#AFCTour2018 pic.twitter.com/NqA9BvBzcj
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ise Mesut Özil'in maçtaki performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışıyor ve oyuncularımıza sorumluluklar veriyoruz. Mesut Özil, bence kaptan sorumluluğunu alabilecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.
Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.
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