Arsenal: Evine hoşgeldin Mesut Özil

Arsenal'in Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 mağlup ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sahaya ilk kez kaptan olarak çıkan Mesut Özil, performansıyla göz doldurdu.

© REUTERS / Edgar Su Özil'den Arsenal taraftarına teşekkür

Arsenal formasıyla kaptan olarak 10 numaralı formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Türk asıllı Alman futbolcu, maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaptan olarak takımımı temsil etmekten gurur duydum. Singapur'da harika bir taraftarın önünde iyi bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından Mesut'un fotoğrafı paylaşılarak, "Evine hoşgeldin Mesut Özil. Seni yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

​Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ise Mesut Özil'in maçtaki performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışıyor ve oyuncularımıza sorumluluklar veriyoruz. Mesut Özil, bence kaptan sorumluluğunu alabilecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.

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Mesut'un 10 numara pozisyonunda sahada daha rahat ettiğini kaydeden Emery, 29 yaşındaki oyuncunun zorlu bir sürecin ardından ilk maçında iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.