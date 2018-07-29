Acun Ilıcalı: Mesut Özil 5 yıldır arkadaşım, tepkisinde katkım olduysa gurur duyarım

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 'ırkçılık' gerekçesiyle Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'le beş yıldır arkadaş olduklarını söyledi. Ilıcalı, "Almanların yaptığı haksızlığa tepki göstermesine katkım olduysa bu beni gururlandırır. Çok iyi yaptı Mesut. Hadsizlere haddini bildirdi" dedi.

© REUTERS / Edgar Su Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Özil itirafı: Üzgünüm

Acun Ilıcalı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu

Özil'le beş yıldır arkadaş olduklarını belirten Ilıcalı, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Almanya'da doğup büyümüş, daha önce kendimi Alman gibi hissediyorum diyen Mesut'un Türkiye'de yaşamak istemesine, Türklük duygularının artmasına, Almanların yaptığı haksızlığa tepki göstermesine katkım olduysa bu beni gururlandırır abi. Çok iyi yaptı Mesut. Hadsizlere haddini bildirdi."