Alman milli futbol takımının eski futbolcusundan Özil’e suçlama: ‘Korkakça davrandı’

Alman milli futbol takımının eski forvet oyuncusu Bobic, “Özil’in suçlamaları beni şaşırttı. Somut örnekler vermeden, birden birilerini ırkçılıkla suçlamaya kalktı. Yaptıkları beni şoke etti. Kendisi korkakça davrandı” açıklamasında bulundu.

Özil’in yaptıklarının toplumda nasıl bir tepkiye neden olacağını önceden anlamış olması gerektiğini söyleyen Bobic, “18-19 yaşında olsaydı onu anlayabilirdim. Ancak biz, yıllardır profesyonel sporcu olan bir kişiden bahsediyoruz. Sonuçta Dünya Kupası şampiyonu olan biri” ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yoğun eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Futbol Birliği (DFB) yönetiminin kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.