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23:57 29 Temmuz 2018
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    Trabzonspor Kulübünün 73. genel kurulunda başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi.

    Ağaoğlu: Dünya 5'ten büyüktür, Trabzonspor da 3'ten büyüktür

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Spor
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    Trabzonspor'un 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Türk futbolunda saltanata son vermiş öncü bir takım olduğunu belirtti.

    Ali Koç
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
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    Ağaoğlu, "Renklerine tutku ile bağlı olduğumuz Trabzonspor kocaman bir asrı devirdi. Şampiyonluklarla,  kupalarla, dev zaferlerle dolu unutulmaz yılları hep beraber gördük ve yaşadık. Trabzonspor Türk futbolunda saltanata son vermiş öncü bir takımdır. Trabzon kenti futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Trabzon kenti Cumhuriyet tarihinde ilk defa fikstür dahilinde maçların oynandığı şehirdir. Rakiplerinin gözünde fırtınalar koparan bir takım, umudun takımıdır. Sevdanın adaletine inananların takımıdır. Tüm Trabzon'un gözbebeğidir bu takım. Trabzonlu olmayan Trabzonluların inandığı değerlere gönül vermiş milyonların, sizin, bizim, hepimizin bordo mavili takıma emek veren ve bu takıma inananların takımıdır. Trabzonspor üyelik belgesini, diplomasının yanına asanların takımıdır. Trabzonspor, 'Burada bir oruç bir de Trabzonspor tutulur' diyenlerin takımıdır" dedi.

    'BU SEVDA SONSUZ BİR SEVDA'

    Trabzonspor
    © AA / Metin Pala
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    Başkan Ağaoğlu, dünyanın 5'ten büyük olduğu ve Trabzonspor'un da 3'ten büyük olduğunu kaydederek, "Bugün yarım asrı deviren Trabzonsporumuz, büyük taraftarı, köklü camiası ile yarını kucaklamaya hazır! Önünde kocaman bir gelecek onu bekliyor. Biz bugün Trabzonspor yönetim kurulu olarak ne yapıyorsak, kulübümüzün geleceğinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yapıyoruz. ve inanıyoruz ki taraftarımızla yan yana, dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde bunu başaracağız. Bizim güzel bir marşımız var. Hepinizin ezbere söylediği, onun sözlerinde olduğu gibi. Bu sevda sonsuz bir sevda, bizim için bu yüzden, sonsuza dek, hep sürecek. Oğlum da seni sevecek. Sonsuza dek. Hep sürecek. Kızım da seni sevecek. Dünya 5'ten büyüktür. Anadolu'da futbol ihtilalini yapmış Trabzonspor da 3'ten büyüktür" diye konuştu.

    Etkinlikler konser ve havai fişek gösterileriyle devam etti.

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    Etiketler:
    Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Türkiye
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