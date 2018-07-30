Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Geraint Thomas

Organizasyonun son etabını, 2 saat 46 dakika 36 saniyede tamamlayan UAE takımının Norveçli sporcusu Alexander Kristoff, Trek-Segafredo'dan John Degenkolb ve Groupama-FDJ'den Arnaud Demare'ın önünde birinciliği elde etti.
Dünkü zamana karşı etap sonrası büyük ölçüde şekillenen genel klasmanda ise Sky takımından Geraint Thomas'ın birinciliği resmileşti.
Toplam 3 bin 351 kilometrelik turu, 83 saat 17 dakika 13 saniyede bitiren Büyük Britanyalı sporcunun 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Hollandalı sporcusu Tom Dumoulin, genel klasmanda ikinci sırayı aldı.
Son üç yılın şampiyonu Sky takımından Chris Froome ise liderin 2 dakika 24 saniye gerisinde podyumun üçüncü basamağına çıktı.
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