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12:52 30 Temmuz 2018
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    Fenerbahçe'nin stadyumunda düzenlenen tarihi seçimli kongrenin ilk gününde Aziz Yıldırım kürsüde

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tepki: Fenerbahçe'nin gerçek borcu 429 milyon euro

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, halefi Ali Koç'un "Kulübün 621 Milyon euro, seneye Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi var" ifadesine tepki gösterdi. Gerçek borcun 429 milyon euro olduğunu savunan Yıldırım, bu mikyarın yine de 'çok' olduğunu söyledi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
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    Aziz Yıldırım, geçen hafta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşulan mali konular ve Ali Koç'un açıklamaları hakkında konuştu. 

    "Öncelikle belirtmem gerekir ki mali uzmanlara göre bir işletmenin mali değerlendirilmesi sadece borçlar üzerinden yapılamaz" diyen Yıldırım, varlıkların ve alacakların da mali değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Ali Koç'un yalnızca borçlar üzerinden bir değerlendirme yaptığını belirten Yıldırım, "Bu yüzden mali yapıyı olduğundan daha olumsuz bir şekilde açıklamıştır" ifadesini kullandı.

    Aziz Yıldırım, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

    "Mali uzmanlara göre Sayın Koç tarafından borçlar üzerinden yapılan açıklamada da borç durumunu olduğundan daha ağır gösteren bir yöntem izlenmiştir. Sayın Karaçam tarafından da Yüksek Divan Kurulu Toplantısında bir kere daha kamuoyuna açıklandığı gibi 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'na üyelerimize sunduğumuz Faaliyet Raporunun 66'ncı sayfasında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Bağlı Ortaklıklarının konsolide edilmiş borcu; 2.559.000.000.-TL olarak gösterilmiştir. 31.12.2017 tarihindeki Euro kuru karşılığı ile Fenerbahçe Spor Kulübünün konsolide edilmiş borçları toplamı 567.000.000.-Euro'ya tekabül etmektedir. Mali uzmanlara göre konsolide bilançoda toplam borç olarak gösterilen borç, UFRS gereği resmi defterler üzerinde mali teknik açısından gösterilmesi lazım gelen kısa ve uzun vadeli tüm mali sorumlulukları ifade etmektedir.

    Alex de Souza
    © AP Photo / Ibrahim Usta
    Ali Koç, Alex'e forma hediye etti
    "Ödenecek gerçek borcu görebilmek için bu borçtan, bütçe performansını etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek nitelikteki borçların düşürülmesi gereklidir. Mali uzmanların görüşüne uygun olarak konsolide bilançoda borç kalemleri içinde gözüken ve fakat bütçe performansı etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek borç kalemleri düşüldüğünde Kulübümüzün 31.12.2017 tarihi itibariyle gerçek borcu yani bütçe performansına etkili olan ödenmesi gereken borcu daha önceki beyanlarımda olduğu gibi 429.000.000.-Euro. Şunu da ifade etmek isterim ki borcumuz 429.milyon —Euro olsa da yine de çoktur.

    'BORCUMUZUN BÜYÜMESİNDE FETÖ'NÜN KUMPASI DA ETKİLİ OLDU'

    "Borcumuzun büyümesindeki, mali yapımızın negatif yönde gelişmesinin en önemli faktörünün FETÖ'nün kumpası olduğunu ifade etmekle birlikte, son iki yılda gelirlerimizin hızla azalırken döviz kurlarının da hızla yükselmiş olduğunu da görmemiz gereklidir. Döviz yükümlülüklerinin Türk Lirası gelirlerle finansmanında kur artışı sebebi ile meydana gelen açık da borçlanma miktarımızın son iki yıldaki artış sebepleri arasındadır. Bu durum UEFA tarafından da dahi kabul edilip, mali tablolarımız bu kabule göre değerlendirilirken Sayın Koç'un bu duruma değinmeksizin yapmış olduğu açıklama da gerçek durumun anlaşılması noktasında yeterli olamamıştır."

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    Etiketler:
    borç, dolar, euro, Fenerbahçe, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Türkiye
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