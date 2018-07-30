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16:10 30 Temmuz 2018
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    Neymar

    Dünya Kupası'ndaki faullere bazen 'aşırı' tepki verdiğini kabul eden Neymar: İçimde hala bir çocuk var

    © REUTERS / David Gray
    Spor
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    Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda neredeyse her maçta 'numaradan kendini yere atmakla' eleştirilen Brezilyalı forvet Neymar suçlamalara bir kez daha yanıt verdi. Yapılan faullere verdiği tepkiyi bazen'abarttığını' kabul eden Neymar "Şımarıkça davranmam hayal kırıklıklarımla baş etmeyi hala öğrenememiş olmamdan kaynaklanıyor" dedi.

    2018 FIFA Dünya Kupası, Sırbistan-Brezilya maçında Neymar
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Neymar yerde yuvarlanırken Dünya Kupası 14 dakika durdu
    Neymar sponsoru Gillette için yaptığı ve sosyal medyanın yanı sıra Brezilya televizyonlarında yayımlanan 90 saniyelik video ile Dünya Kupası'ndaki davranışlarını eleştiren hayranlarının gönlünü almaya çalıştı.

    Brezilya Milli Takımı'nın genç yıldızı Rusya'daki maçlarda kendisine yapılan faullere aşırı tepkiler vermekle eleştirilmiş, hatta sosyal medya kullanıcıları Neymar'ın sahada yuvarlandığı görüntülerle çeşitli montaj videolar hazırlayarak dalgasını geçmişti.

    'SAHA DIŞINDA NELER YAŞADIĞIM KONUSUNDA BİR FİKRİNİZ YOK'

    Videoda davranışlarının gerekçelerini açıklamaya çalışan Paris Saint-Germain futbol kulübünün forveti Neymar "Kaval kemiğine krampon çivileri, omurgaya tekme, ayağa basılma. Bazen aşırı tepki verdiğimi düşünebilirsiniz ve bazen bunu yapıyorum. Ama gerçekten sahda acı çekiyorum ve sizin saha dışında neler yaşadığm konusunda bir fikriniz yok" ifadelerini kullandı.

    'MÜCADELEM İÇİMDEKİ ÇOCUĞU CANLI TUTMAK'

    Neymar, oğlu Davi Lucca ile birlikte Neymar Gençlik Projesi Enstitüsü'nde AFP'ye röportaj verdi.
    © AFP 2018 / Miguel SCHINCARIOL
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    Açıklamalarını "Şımarıkça davrandığımda bu şımark bir çocuk olduğum için değil hala hayal kırıklıklarımla nasıl baş edeceğimi öğrenememiş olmamdan kaynaklanıyor" diye sürdüren 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız "İçimde hala bir çocuk var. Bu çocuk bazen dünyanın gözünü kamaştırıyor diğer zamanlar herkesi gıcık ediyor. Benim mücadelem o çocuğu canlı tutmak. Ama sah içinde değil, kendi içimde" ifadelerini kullandı.

    'BİRİNİN AMELİYAT GEÇİRMİŞ AYAK BİLEĞİNİZE BASMASINDAN DAHA FAZLA CANINIZI ACITIYOR'

    "(Maçlarda) çok fazla düştüğümü düşünebilirsiniz ama gerçekte düşmedim, parçalandım. Ve bu birinin ameliyat geçirmiş ayak bileğinize basmasından daha fazla canınızı acıtıyor" diyen Neymar sözlerini şu şekilde tamamladı:

    'BENİ TAŞLAMAYI SÜRDÜREBİLİRSİNİZ YA DA…'

    "Eleştirilerinizi  kabullenmek zamanımı aldı. Aynaya bakıp kendimi yeni bir adama dönüştürmem vaktimi aldı. Ancak ben burada, yeni bir yüz ve açık bir kalple karşınızdayım. Ben düştüm. Ama sadece düşenler ayağa kalkabilir. Beni taşlamayı sürdürebilirsiniz. Ya da taşları bir kenara bırakıp ayağa kalkmama yardım edebilirsiniz. Çünkü ben ayağa kalktığımda tüm Brezilya benle birlikte ayağa kalkar."

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    Etiketler:
    Gillette, Neymar, Brezilya, Rusya
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