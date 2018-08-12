Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
'ALLAH'IN CEZASI BİZİ MAHVETTİ, BORCUMUZ BİR GÜNDE YÜZDE 25 ÇOĞALDI'
— Amerika'da bir adam var ya… Allah kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı.
KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR
DENAYER SORUSUNA YANIT
— İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, büyün kulüpler için geçerlidir.
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