Dünya Kupası'nın ardından Rus milli takımı FIFA'da 21 sıra yükseldi

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın milli takımı, şampiyonadaki başarısından sonra FIFA sıralamasında 70.'likten 49.'luğa yükseldi. FIFA'ya göre, sıralamada en hızlı yükselişi yapan takım Rusya oldu.

© REUTERS / Pavel Golovkin Rus milli futbol takımının teknik direktörü ile iki oyuncusuna devlet nişanı

Rusya milli takımı, ev sahibi olduğu şampiyonada İspanya'yı yenerek Brezilya, Almanya ve Arjantin gibi takımları geride bırakarak çeyrek finale yükselmişti.

Rusya için 1970'ten beri şampiyonada bir ilk niteliği taşıyan bu başarı, takımın FIFA sıralamasındaki yerine de yansıdı.

​FIFA'nın bugün yayınladığı listede, teknik direktör Stanislav Çerçesov'un çalıştırdığı Rus milliler 21 sıra yükseldi. Takım şampiyona öncesinde 70. sıradayken, şampiyona sonrasında 49. sıraya yükseldi.

FIFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'yı en hızlı yükselişe geçen takım olarak nitelendirdi.

Rus milliler, Hırvatistan'la yapılan çeyrek final maçını penaltılarda 4-3 kaybetmişti. Rusya, 14 Haziran-15 Temmuz arasında şampiyonaya ev sahipliği yaptı. FIFA Başkanı Giovanni Infantino, şampiyonayı 'şimdiye kadarki en iyisi' olarak değerlendirmişti.