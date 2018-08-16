Dünya Kupası'nın ardından Rus milli takımı FIFA'da 21 sıra yükseldi

Rusya için 1970'ten beri şampiyonada bir ilk niteliği taşıyan bu başarı, takımın FIFA sıralamasındaki yerine de yansıdı.
FIFA'nın bugün yayınladığı listede, teknik direktör Stanislav Çerçesov'un çalıştırdığı Rus milliler 21 sıra yükseldi. Takım şampiyona öncesinde 70. sıradayken, şampiyona sonrasında 49. sıraya yükseldi.
NEW #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) August 16, 2018
🇫🇷France move 🔝
🇭🇷Croatia up to 4⃣th
🇷🇺Russia biggest climbers 📈
More info ℹ️👉 https://t.co/HHIaQ9Rxrd pic.twitter.com/rU8HztDPKo
FIFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'yı en hızlı yükselişe geçen takım olarak nitelendirdi.
Rus milliler, Hırvatistan'la yapılan çeyrek final maçını penaltılarda 4-3 kaybetmişti. Rusya, 14 Haziran-15 Temmuz arasında şampiyonaya ev sahipliği yaptı. FIFA Başkanı Giovanni Infantino, şampiyonayı 'şimdiye kadarki en iyisi' olarak değerlendirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)