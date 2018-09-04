Rus milli takımından teknik direktör Çerçesov’a doğum gününde bıyıklı sürpriz

Rusya milli takımı futbolcuları önceki gün 55 yaşına basan teknik direktör Stanislav Çerçesov’un doğum günü için bir sürpriz yaptı. Futbolcular bıyıklarıyla ünlenen Çerçesov’un karşısına takma bıyıkla çıktı.

© Sputnik / Alexey NIKOLSKY Dünya Kupası'nın ardından Rus milli takımı FIFA'da 21 sıra yükseldi

Rusya'nın ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası'nda milli takımın antrenörü olan ve takımı 1970'den beri ilk kez çeyrek finale taşıyan Çerçesov, bu süreçte kahraman haline gelmişti. Şampiyona sırasında Çerçesov'un bıyıkları ‘umut bıyığı' olarak nitelendirilmiş, taraftarlar milli takıma destek için bıyık takmıştı.

Milli takım oyuncuları da şampiyonada gelişen bu geleneğe uyarak, antrenörlerine bir sürpriz yaptı.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018

© REUTERS / Carl Recine Rusya milli takımı, Çerçesov ile nikah tazeledi

​Takım dün UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye karşı cuma günü Trabzon'da oynanacak maç öncesinde yapılan antrenmanda Çerçesov'un doğum gününü bıyık takarak kutladı. Futbolcular ayrıca Çerçesov'un astronot gibi resmedildiği tişörtler giydi. Tişörtlerde Çerçesov'un yeni yaşı, yani ‘55' yazısı da vardı.

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çerçesov'a şampiyonadan sonra devlet nişanı vermişti.