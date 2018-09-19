Meşeryakov: Galatasaray'a karşı bu sezonki en iyi oyunumuzu sergiledik

SEMİN: GOL NOKTALARINDA KÖTÜYDÜK
Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuriy Semin, takımının gol noktalarında kötü bir performans sergilediğini belirtti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Semin, "Ağır bir yenilgi aldığımızı söyleyebilirim. Türk ekibinin çok aktif olduğu maçın ilk 10 dakikasında kötüydük. Daha sonra üstünlük kurduk, öne geçme fırsatı yakaladık ancak gol pozisyonlarındaki kötü performans nedeniyle başarısız olduk. Frikikten yediğimiz golde barajı 5 yerine 4 oyuncuyla kurarak hata yaptık. Üçüncü goldeyse yapacak bir şeyimiz yoktu" dedi.
'GALATASARAY TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK GÜZEL'
Semin, Galatasaray taraftarının önünde oynamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kadar güzel taraftarların önünde oynayınca oyuncular da durmak istemiyor. Hayatta kazanmak da kaybetmek de var. Bunu kabul ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
FERNANDES: BU YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Lokomotif Moskova'nın önemli oyuncularından Portekizli Manuel Fernandes, bu kadar ağır bir yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.
'ATMOSFER ETKİLEMEDİ'
Fernandes, Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferden etkilenip etkilenmediği sorusuna şu yanıt verdi: "Galatasaray taraftarlarının desteğinin oyunuma etki ettiğini sanmıyorum. Zira daha önce Beşiktaş'ta forma giyerken bu stadyumda sahaya çıktım" yanıtını verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)