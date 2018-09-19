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17:22 19 Eylül 2018
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    Lokomotiv Moskova

    Meşeryakov: Galatasaray'a karşı bu sezonki en iyi oyunumuzu sergiledik

    © AA / İslam Yakut
    Spor
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    Lokomotif Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Anatoliy Meşeryakov, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta, takımının bu sezonki en iyi oyununu sergilediğini söyledi.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendi.
    © AA / Metin Pala
    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti
    Sputnik'e demeç veeen Meşeryakov şu ifadeleri kullandı: "Bu sezondaki en iyi oyunlardan biri hatta en iyi oyun olduğunu düşünüyorum. Sonuç elde edemedik ancak oyun kalitesi iyimser olmamızı sağlıyor. Evet, aptalca hatalar yaptık ancak teknik ekip bunlar üzerinde çalışacak. Şu anki görevimiz, oyuncularla birlik olup takımımızı desteklemek."

    SEMİN: GOL NOKTALARINDA KÖTÜYDÜK

    Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuriy Semin, takımının gol noktalarında kötü bir performans sergilediğini belirtti.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Semin, "Ağır bir yenilgi aldığımızı söyleyebilirim. Türk ekibinin çok aktif olduğu maçın ilk 10 dakikasında kötüydük. Daha sonra üstünlük kurduk, öne geçme fırsatı yakaladık ancak gol pozisyonlarındaki kötü performans nedeniyle başarısız olduk. Frikikten yediğimiz golde barajı 5 yerine 4 oyuncuyla kurarak hata yaptık. Üçüncü goldeyse yapacak bir şeyimiz yoktu" dedi.

    Lokomotiv Moskova
    © Sputnik / Alexander Vilf
    Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray videosu
    "Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuç olarak kaybettik. Futbol, belirli bölümlerin dikkate alındığı bir spor değil. İlk dokuz dakikada neden bu kadar kötü olduğumuzu söylemek zor ama hatalar yaptık" diye devam eden Semin, güzel oynamalarına rağmen 3 gol yiyerek kaybettiklerini ifade etti.

    'GALATASARAY TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK GÜZEL'

    Semin, Galatasaray taraftarının önünde oynamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kadar güzel taraftarların önünde oynayınca oyuncular da durmak istemiyor. Hayatta kazanmak da kaybetmek de var. Bunu kabul ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

    FERNANDES: BU YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

    Lokomotif Moskova'nın önemli oyuncularından Portekizli Manuel Fernandes, bu kadar ağır bir yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

    Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Eski Beşiktaşlı oyuncu, "Çok zor bir maçtı, ilk yarıya kötü başladık. Daha sonra toparlandık ancak yediğimiz ikinci gol moralimizi bozdu. Bu kadar ağır bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

    'ATMOSFER ETKİLEMEDİ'

    Fernandes, Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferden etkilenip etkilenmediği sorusuna şu yanıt verdi: "Galatasaray taraftarlarının desteğinin oyunuma etki ettiğini sanmıyorum. Zira daha önce Beşiktaş'ta forma giyerken bu stadyumda sahaya çıktım" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Galatasaray, Lokomotif Moskova, Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuriy Semin, Lokomotif Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Anatoliy Meşeryakov, Türkiye, Rusya
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