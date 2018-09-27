Nusr-et'li Euro 2024 tanıtım filmine tepki yağdı

Euro 2024 adaylığı çercevesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda gösterilen Türkiye'ye ait tanıtım videosunda Nusret Gökçe'nin de yer almasına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

© REUTERS / Denis Balibouse EURO 2024 Almanya'nın

Kasap ve restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için çekilen tanıtım filminde yer almasına sosyal medyada tepki yağdı.

​Yayınlanan tanıtım filminde, Nusret'in kendisi ile özdeşleşen ve 'Salt Bea' olarak da bilinen hareketi yaptığı görülüyor.





Nusret'in tanıtım filminde yer almasını anlamsız bulan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Nusret'li Euro 2024 tanıtım filmine gelen tepkilerden bazıları: Sanırım tanıtımda Nusret’in çıkması tüm dengeleri değiştirdi.



Oraya kadar iyidik. — ali erim (@alierim) September 27, 2018 ​ bi de pidenin üstüne susamla euro 2024 yazsaydık belki olurdu.. nusret yetmedi tek başına… — Ahmet Tansu Taşanlar (@nineteen0seven) September 27, 2018 ​ Tanıtım filminde Kasap Nusret ne alaka? Bu güzel ülkeyi onunla mı tanıtacağız. Çok üzüldüm ya. — Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) September 27, 2018 ​ Türkiye’nin #EURO2024 tanıtım filminde Nusret var. Yahu oldu olacak Midyeci Ahmet’i, Hatay Medeniyetler Sofrası’nı, Köfteci Ramiz’i, Çiğ Köfteci Ali Usta’yı, Ortaklar Çöp Şişi koyaydınız. pic.twitter.com/9OijmKP1hm — Oğuzhan Yıldırım (@yildirimH4n) September 27, 2018 ​ Serdar Ali Çelikler: "Havalimanı, su altından kıta birleştirme gibi inşaat işleri ile yerine turnuvada ne yapacağımızdan ve futbola ne katabileceğimizden söz edelim. Duygusal sözler, İstanbul manzarası ve Nusret'in tuzlamasını izleyen bir uzaylı turizm filmi seyrettiğini sanır" — Buzz Spor (@buzzspor) September 27, 2018

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