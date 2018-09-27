'Türkiye’nin EURO 2024 başvurusu duygusaldı, Almanya ise pragmatizm ortaya koydu'

FIFA Konseyi'nin Avrupa üyesi Aleksey Sorokin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini için Türkiye’nin yaptığı başvurunun daha duygusal olduğunu, Almanya’nınsa pragmatizm ve organizasyon yeteneklerini ortaya koyduğunu söyledi.

© REUTERS / Denis Balibouse EURO 2024 Almanya'nın

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylamanın sonuçlarını Rus basınına değerlendiren Sorokin, şunları söyledi:

'AVRUPA İLE BÜTÜNLEŞME MESAJINA ÇEVRİLDİ'

"Başvurunun arkasında olan hikâyeden bahsedecek olursak, Türkiye'nin duygusallık yükü daha fazlaydı. Almanlar başvurularını Avrupa Şampiyonası organize etme yeteneklerinin üzerinde kurdu. Türklerse sunumda Avrupa Şampiyonası'nın evsahipliğini yapmak için ilk kez başvurmadıklarını, bunun Avrupa'daki süreçlerle bir bütünleşme olduğunu söylediler, siyasi bileşen olduğunu belirttiler."

'DUYGUSALLIK DEĞERLENDİRİLSE KAZANIRLARDI'

FIFA Konseyi'nin Avrupa üyesi, "Türk tarafı ayrıca altyapısal ve ekonomik bakımdan çok emin olduğunu kaydetti. Türklerin sonucu çok merak ettikleri belliydi. Eğer duygusallık değerlendirmesi olsaydı, önceliği onlara vermek gerekirdi. Almanlarsa kendilerinden emin görünüyordu" dedi.

'SUNUMDAN ÖNCE KARAR VERİLMİŞTİ'

"UEFA İcra Komitesi'nde futbola yıllarını vermiş büyük profesyoneller bir araya gelmiş durumda. Birçoğu, daha sunumdan önce kararını vermişe benziyordu'' izlenimini aktaran Sorokin, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Twitter 'UEFA’nın EURO 2024 raporunda insan hakları vurgusu yapıldı' 'UEFA RAPORUNA DA DİKKAT'

''Ayrıca komite üyeleri yeterince pragmatik ve somut olarak hazırlanmış UEFA'nın raporunu da inceleme imkanı buldu. Raporun komitenin üyelerinin kararı üzerinde ne derece etkili olduğu konusunda yorum yapmak zor, sonuçta 17 bireysel karar söz konusu, herkesin bir görüşü var" ifadelerini kullandı.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için Almanya ve Türkiye'nin yarıştığı oylamada kazanan tarafın Almanya olduğu açıklanmıştı.