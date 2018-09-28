Leicester City Teknik Direktörü Puel: Çağlar Söyüncü, İngilizce bilmediği için kadroya giremiyor

Sezon başında 21.1 milyon euro'ya Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü henüz yeni takımıyla resmi maça çıkmış değil.

Sözcü'de yer alan habere göre, Leicester Mercury'ye konuşan teknik direktör Claude Puel, bunun milli futbolcunun kendini ifade etmekte zorlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Çağlar'ın doğru kelime ve cümleleri seçmekte zorlandığını söyleyen Puel, "Bu konuda gelişme kaydetmesi gerekiyor. Kulüp, İngilizce öğrenmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

'BİZE HİZMET ETMEK İÇİN HAZIR'

Fransız teknik adam buna rağmen Çağlar'ın oynamaya hazır olduğunu da söyledi:

"Bize hizmet etmek için hazır. Ancak elimizde Morgan, Maguire ve Evans gibi tecrübeli isimler var. O hala genç ve bazı zamanlar beklemek zorunda kalacaktır. Bir problem olursa göreve hazır olduğunu biliyorum."

Çağlar hafta içi Wolverhampton ile oynanan Lig Kupası maçının kadrosunda yer alıyordu.