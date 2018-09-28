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05:53 29 Eylül 2018
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    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlaması

    © AP Photo /
    Spor
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    ABD’li Kathryn Mayorga, Juventus formasını giyen Cristiano Ronaldo’yu kendisine tecavüz etmekle suçladı.

    Cristiano Ronaldo
    © Fotoğraf : Youtube
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    Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Portekiz Milli Takımı ve Juventus'un formasını terleten golcü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

    Alman Der Spiegel dergisi, 1.5 yıl önceki haberinde, Football Leaks belgelerine dayanarak Ronaldo'nun ABD'li bir kadına tecavüz ettiğini iddia etmiş, ama kadının ismi açıklamamıştı.

    'SUSMAM İÇİN 375 BİN DOLAR VERDİ'

    2009 yılında Portekizli futbolcunun tecavüzüne uğradığı iddia edilen 34 yaşındaki Mayorga, Der Spiegel'e bugünkü açıklamasında, Ronaldo'yla Las Vegas'ta yaşadıkları o geceyi anlattı.

    Ronaldo'nun o gece Las Vegas'ta yaşanlarını anlatmaması için kendisine 375 bin dolar verdiği iddiasında bulunan Kathryn Mayorga'nın avukatları tarafından Ronaldo'ya yeniden dava açıldı.

    İddiaya göre, 2009'da Rain Club Night Club isimli bir gece kulübünün VIP bölümünde yaşanan olayda, Mayorga, kendisine bir içki ısmarlamasının ardından Ronaldo ile tanıştığını ve daha sonrasında Ronaldo'nun kendisini odasına davet ettiğini belirtti.

    Cristiano Ronaldo - Lionel Messi - Antonella Roccuzzo
    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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    'ÜZERİME ATLADI VE HAYIR DEMEME RAĞMEN BANA TECAVÜZ ETTİ'

    Mayorga, dünyaca ünlü futbolcunun kendisini davet ettiği bir otel odasında ters ilişkiye girmeye zorladığını öne sürerek, "O çok güçlü ve bana dokunmaya başladı. Onu ittim ve seks yapmak istemediğimi söyledim. Ama o üzerime atladı ve hayır dememe rağmen bana tecavüz etti" sözleri ile yaşananları anlattı.

    'RONALDO, BANA 'BEN YÜZDE 99 ORANINDA İYİ BİR İNSANIM ANCAK KALAN YÜZDE 1 HARİÇ' DEDİ'

    Ronaldo'nun kendisinden özür dilediğini belirten ABD'li kadın,  "Sonra bana canımın acıyıp acımadığını sordu. Sonrasında dizlerinin üstüne çöktü ve ‘Ben yüzde 99 oranında iyi bir insanım ancak kalan yüzde 1 hariç' dedi" ifadelerini kullandı.

    Mayorga, yaşananlardan dolayı ilkokul öğretmenliği işini bırakmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

    Cristiano Ronaldo-Luka Modric
    © AFP 2018 / KARIM SAHIB
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    Öte yandan Cristiano Ronaldo cephesinde ise avukatlar bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Ronaldo, daha önce önce yaptığı açıklamada suçlamaları reddederken ilişkinin tamamı ile Mayorga'nın rızası sonucu gerçekleştiğini söylemişti.

     

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    Etiketler:
    Ronaldo hakkında tecavüz suçlaması, Rain Club Night Club, Juventus Futbol Takımı, Portekiz milli futbol takımı, Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo, Las Vegas, Torino, İtalya, Portekiz, ABD
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