Messi milli takım kadrosunda yer almadı

Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya ile ay başında oynadığı hazırlık maçlarında olduğu gibi yine kadroya çağrılmadı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son Dünya Kupası'nın ardından Messi'nin sene sonuna kadar milli takımda yer almayı düşünmediğini hatırlatarak, "Messi ile yeniden konuştum ve milli takıma dönmek için henüz uygun zamanın gelmediğine karar verdik." ifadelerini kullandı.
Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:
KALECİLER
Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United).
DEFANS
Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax).
ORTA SAHA
Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbon), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate).
FORVET
Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid).
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