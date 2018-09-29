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16:48 29 Eylül 2018
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Cengiz: Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum ancak özür dilerim

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
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    Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Maicon Roque (önde), attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
    © AA / Şebnem Coşkun
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    Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz yaptı. Cengiz, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Sonrasında Olağanüstü Genel Kurulu yönetecek başkanlık seçimi yapıldı. İrfan Aktar ve Metin Aslan'ın adaylığını koyduğu seçimde yapılan açık oylama sonucu Metin Aslan seçildi.

    Gündemin çok yoğun olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Bazı çevrelerce torba yasa gibi lanse edilen bir dizi yapılması gereken işlemler için bir Cumartesi tatilinizi camia için heba ediyorsunuz. Doğru gören yanlış gören herkes için teşekkür ederim. 4'üncü maddede 10 adet yasal girişimlerimiz için gerekli düzenlemeler var" dedi.

    "Siz bunun adına yetki, proje diyorsunuz. Üstüne de projeden fizibilite istiyorsunuz. Apartman yöneticiliği yapanlar bile bilir, Galatasaray Spor Kulübü bir dernektir" ifadesini kullanan Cengiz şöyle devam etti:

    — Dernekler yasalarına tabiidir. Biz göreve nasıl geldik, insanlar bir takım şeyleri unutmuşlar. Ben sadece hafızalarınızı tazeleyeceğim. O 10 madde nasıl birikti biliyor musunuz? Benim bir boş saniyem yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Kalbi temiz olanların anlaması için tek tek açıklayacağım size bunları. Kalbi hırs, öfke, intikam dolu olanlar için bunları açıklamayacağım.

    ‘BAZILARINIZ PİŞMAN SANIRIM'

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    © AA / İslam Yakut
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    Daha önce söz verdikleri gibi şampiyonluğun ardından seçime gittiklerini ifade eden Cengiz, şunları söyledi:

    — Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ben size bunu demedim, gibi dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan değilim. Biraz önce burada konuşan değerli arkadaşlarımın bazı cümleleri beni rahatsız etti. Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum ancak özür dilerim. İçimi dökebileceğim tek bir yer var, sizlersiniz. Her sözüm doğru değil. Lütfen sakinleşin, bu adam neden böyle diyor deyin, dinleyin. Mayıs 2018'de bitmesi gereken görevi geri aldık.

    — Bir söz verdik. Şampiyon olsak bile seçime gideceğiz dedik. O süreç içinde bu 4 maddenin 5 kadarı sonlanıyordu. Ve sizden onay almamız gerekiyordu. Yasal düzenlemeler için. İlk 5 madde bir önceki yönetim tarafından alınan ve Mayıs 2018'de süresi sona erendir. Diğer 5 madde Kemerburgaz, Riva'da terk edilen okul arazisi, Teknokent gibi yerler. 5 tanesi Mayıs 2018'de bitiyordu. Bu olmasın diye yönetim kurulumuz görüşüyordu. Ben istemedim, eski yönetimden gelen maddeler devam ediyor sanıyordum. Bu yüzden dernekler masasına bir yazı yazdım. Oradan bize bir yanıt geldi. Gelen yazıda açıkça şunu söylüyor, siz eski yönetimin aldığı kararları devamlılık için sürdürebilirsiniz ancak süre bittiğinde yenilemek zorundasınız.

    — Bu 5 madde bu kapsamda. İlk 5 madde Mayıs 2018'de bitiyor. Biz geldiğimizde kaçmaktan kovalanmaya vakit bulamadık. Seçime geldik, martta derhal bütçeyi ve hızla hazırlamamız gereken bir bütçeyle, mali zorlukları bilerek o ortamda mücadeleye girdik. Transfer yasaklarıyla mücadele edip, yasakları kaldırıp, sermayeyle, UEFA ile mücadele etmeye başladık. Bir anımız yoktu. Mayıs 2018'e kadar getirmek istediğimiz maddeleri bu yüzden değiştiremedik. Ya biz yeniden göreve geliriz, ya da yeni yönetim sürdürür dedik. Ama bizi sağ olun yeniden göreve getirdiniz ama bazılarınız pişman sanırım. Biz yapmak zorundayız. Yapamazsak yürütmeye çalışırız.

    — Ama bir sorun olduğunda sorumluluğum kalmaz. Örneğin imara uygun olması için karar almamız lazım. Alamazsam, ve imarı alamazsak ben sorumlu olmam. Riva ve Florya'ya gittiğimde birçok arkadaşımız ben karşıydım diyor. Ben öyle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    ‘AYSAL VE ÖZBEK AYNI YETKİLERİ ALDI'

    Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Cengiz, daha önceki başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kendisinin istediği yetkileri aldığını vurguladı.

    "Sayın Aysal almış, Özbek de istemiş, almış. Ben bunu istiyorum. Neden bu öfke bize karşı. Niye bu tepki ben bunu anlamadım" ifadesini kullanan Cengiz, "İstediğimiz bu değerli arkadaşlar, iki başkana verilen yetkiyi benden esirgemenizi de saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam sorumlu ben değilim diyorum. 4-1 maddesi Dursun Özbek başkanımın zamanıyla bire bir aynı. Siz bir ehliyeti, ruhsatı aldığınızda onu derhal kullanmazsınız. Ama gerektiğinde kullanırsınız. Bire bir aynı görüyorsunuz. 4-2, bire bir aynı. Eğer süreli almasaydı böyle olmazdı" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    özür, yetkili, toplantı, Galatasaray, Ünal Aysal, Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, Türkiye
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